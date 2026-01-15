Vạch trần thủ đoạn chống phá Đại hội XIV trên không gian mạng - Bài 3 Xóa bỏ luận điệu thất thiệt về nhân sự Đại hội XIV 15/01/2026 06:00

(PLO)- Công tác cán bộ được thực hiện theo quy trình bài bản, lớp lang, công khai, minh bạch là minh chứng rõ nhất bác bỏ các luận điệu xuyên tạc cho rằng nhân sự là “sắp đặt” hay “thiếu dân chủ”.

Đại hội XIV của Đảng đang đến gần, công tác nhân sự trở thành tâm điểm bị các thế lực thù địch tập trung công kích, xuyên tạc nhằm gieo rắc hoài nghi và làm dao động niềm tin.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, PGS-TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định việc nhận diện rõ âm mưu thâm độc và hiểu đúng về quy trình tuyển chọn cán bộ khắt khe nhưng dân chủ của Đảng chính là “kháng thể” quan trọng nhất để củng cố đoàn kết và giữ vững ổn định chính trị.

Nhân sự là vấn đề hệ trọng

. Phóng viên: Thưa ông, vì sao công tác nhân sự luôn là vấn đề bị các thế lực thù địch tập trung xuyên tạc, bóp méo, đặc biệt là trước thềm Đại hội XIV của Đảng?

+ PGS-TS Lê Văn Cường: Mỗi kỳ Đại hội Đảng đều phải giải quyết hai nhiệm vụ hệ trọng, chiến lược, quyết định đến sự tồn vong của Đảng. Đó là quyết định đường lối phát triển đất nước và công tác nhân sự.

Từ Đại hội XIII, Đảng đã nâng tầm công tác cán bộ thành “khâu then chốt của nhiệm vụ then chốt”. Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Muôn việc thành công hoặc thất bại là do cán bộ tốt hay cán bộ kém”. Thực tiễn đã chứng minh dù đường lối có đúng đắn đến đâu nhưng đội ngũ tổ chức thực hiện yếu kém thì chủ trương ấy cũng không thể đi vào cuộc sống.

Toàn cảnh ngày khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chính vì vai trò quyết định của đội ngũ cán bộ chiến lược trong kỷ nguyên mới, các thế lực thù địch luôn coi đây là “mũi nhọn” để công kích. Chúng hiểu rằng nếu phá hoại được công tác nhân sự, gây mất đoàn kết, Đảng sẽ tự khắc suy yếu. Đặc biệt, lợi dụng sự lan truyền của mạng xã hội, chúng tung tin thất thiệt về tài sản, về quy trình bổ nhiệm... nhằm gây hoang mang dư luận và làm dao động tư tưởng cán bộ, đảng viên.

Chúng ta cần nhìn nhận thực tế rằng bất kỳ quốc gia nào chìm trong xung đột, mâu thuẫn nội tại thì không thể phát triển. Do đó, để hiện thực hóa khát vọng dân giàu, nước mạnh, hướng tới mục tiêu phát triển đất nước vào năm 2045, điều tiên quyết là phải giữ vững ổn định chính trị. Chỉ khi đất nước ổn định, chúng ta mới thu hút được các nguồn lực đầu tư từ bên trong và bên ngoài.

Nhận diện những kịch bản “nửa hư nửa thực”

. Vậy các luận điệu xuyên tạc về công tác nhân sự thường tập trung vào những khía cạnh nào?

+ Qua theo dõi, có thể thấy các thế lực thù địch thường tập trung xuyên tạc vào hai nhóm nội dung chính.

Nhóm thứ nhất là tấn công vào nhân thân và lý lịch cán bộ. Các đối tượng tung ra những từ ngữ mang tính chất “giật gân”, “câu view” như “thăng tiến thần tốc”, “bổ nhiệm không đúng quy trình” hay “từng có khuyết điểm nhưng được bao che”. Nguy hiểm hơn, chúng thêu dệt, quy chụp cán bộ mang tư tưởng cục bộ địa phương, lợi ích nhóm để gây chia rẽ vùng miền.

Nhóm còn lại là tung tin đồn đoán nhân sự, dựng chuyện phe cánh, tranh giành quyền lực. Thủ đoạn này đánh trúng vào tâm lý và nhu cầu thông tin của người dân - những người luôn mong mỏi Đảng lựa chọn được người tài - đức để gánh vác trọng trách đất nước. Càng gần đến đại hội, cường độ các thông tin này càng gia tăng. Chúng đưa ra các kịch bản nhân sự theo kiểu “nửa hư nửa thực”, mập mờ đánh lận con đen nhằm gây nhiễu loạn dư luận.

Thực tế Điều 9 Chương 2 Điều lệ Đảng đã quy định rõ: Mọi cơ quan lãnh đạo của Đảng đều do bầu cử lập ra. Chúng ta thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ để bầu ra những người thực sự “vừa hồng vừa chuyên”, có tín nhiệm cao, chứ không phải là sự sắp đặt hay tranh giành như các luận điệu xuyên tạc.

PGS-TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: VOV

Minh chứng đanh thép bác bỏ luận điệu sắp đặt

. Nhưng có những thông tin xuyên tạc cho rằng công tác nhân sự “đã có sự sắp đặt sẵn”?

+ Để người dân hiểu đúng về vấn đề này, chúng ta cần phân tích trên hai khía cạnh. Đầu tiên, cần giải thích rõ để mọi người nắm đầy đủ thông tin. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên là phải giúp người dân hiểu rõ quy định của Điều lệ Đảng: Cơ quan lãnh đạo cao nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc, giữa hai kỳ đại hội là Ban Chấp hành Trung ương. Việc bầu cử từ cấp cơ sở đến Trung ương đều được cụ thể hóa bằng các quy chế rất chặt chẽ, minh bạch, hoàn toàn không có chuyện quyết định tùy tiện hay áp đặt.

Thứ hai, kiên quyết đấu tranh với các thế lực cố tình xuyên tạc. Đối với những luận điệu cố tình bóp méo sự thật để dẫn dắt dư luận thì cần bình tĩnh nhận diện và có những phản bác sắc bén bằng thực tiễn sinh động.

Thực tế đã chứng minh tính dân chủ của Đảng rất rõ nét. Ba nhiệm kỳ gần đây, Đảng đều đưa dự thảo văn kiện ra lấy ý kiến toàn dân. Tới đây, sau Đại hội XIV sẽ là bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, danh sách ứng viên cũng sẽ được đưa ra để người dân nắm cụ thể. Hay như các phiên chất vấn của Quốc hội đều được truyền hình trực tiếp để cử tri và Nhân dân quan tâm có thể theo dõi, bởi phương châm của Đảng rất rõ ràng là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng.

Dám nhìn thẳng sự thật để Đảng mạnh lên

. Từ thực tiễn các nhiệm kỳ gần đây, ông đánh giá như thế nào về chất lượng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược được lựa chọn giới thiệu?

+ Trước hết, phải khẳng định tuyệt đại đa số cán bộ cấp chiến lược đều là những người có bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất đạo đức tốt, đã và đang đóng góp to lớn vào những thành tựu chung của đất nước. Quy trình công tác nhân sự của Đảng nhìn chung được thực hiện bài bản, chặt chẽ và đúng quy định.

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thừa nhận công tác cán bộ cũng có lúc, có nơi chưa đạt yêu cầu. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, hễ vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì đều bị xử lý kỷ luật. Thậm chí, không chỉ kỷ luật nội bộ Đảng mà còn xử lý hành chính, xử lý hình sự.

Điều này cho thấy Đảng dám nhìn thẳng vào sự thật để mạnh dạn sửa chữa khuyết điểm của mình. Thế nhưng các thế lực thù địch lại lợi dụng điều này để chống phá, cho rằng công tác cán bộ của Đảng “không chuẩn”.

Tôi cho rằng đây là hai mặt của vấn đề. Có người được bổ nhiệm là nhờ phẩm chất, năng lực tốt nhưng trong quá trình công tác, không tránh khỏi sự cám dỗ, dẫn đến sa ngã. Cán bộ sa ngã, suy thoái thì phải bị xử lý. Điều này phải được Đảng nghiêm khắc, nghiêm túc tự kiểm điểm, như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói “đau lắm bởi vì ta tự đánh vào ta” nhưng đau cũng vẫn phải làm để cho Đảng trong sạch, vững mạnh, đủ sức gánh vác trọng trách mà Nhân dân giao phó. Khi Đảng chịu đau, mạnh tay loại bỏ những “khối u” thì lại bị thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Cho nên chúng ta cần bình tĩnh, không vì những cán bộ bị kỷ luật đó mà cho rằng công tác cán bộ có sai lầm. Tôi tin rằng việc làm trong sạch đội ngũ không làm Đảng yếu đi mà làm cho Đảng mạnh lên. Đây chính là tiền đề quan trọng để chúng ta bước vào Đại hội XIV với một đội ngũ cán bộ bản lĩnh hơn, trong sạch hơn, đủ Tâm - Tầm - Tài gánh vác trọng trách đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.

. Xin cảm ơn ông.