‘Đề ra mục tiêu vươn tầm trong kỷ nguyên mới mà không đổi mới thì không được’ 14/01/2026 20:07

Chiều 14-1, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, chủ trì họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại đây, các phóng viên báo chí trong và ngoài nước đã đặt câu hỏi về các nội dung liên quan tới Đại hội XIV của Đảng như: Ý nghĩa chính trị tầm quan trọng nổi bật cũng như những điểm mới căn bản về tư duy, tầm nhìn, định hướng chiến lược so với các kỳ Đại hội trước; Những nội dung cốt lõi, quan trọng trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng…

Việt Nam sẽ góp phần kiến tạo trật tự quốc tế và khu vực

Tại buổi họp báo, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời câu hỏi của phóng viên về điểm mới của đường lối đối ngoại của Đảng được đề ra trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV.

Theo Bộ trưởng, điểm mới đầu tiên là về quan điểm chỉ đạo. Theo đó, dự thảo báo cáo trình Đại hội đã bổ sung định hướng coi tăng cường quốc phòng an ninh, đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Ông Lê Hoài Trung khẳng định đây là quan điểm rất mới, rất quan trọng.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: TTXVN

Ngoài ra, dự thảo văn kiện cũng đã bổ sung nội hàm “tự cường” trong đường lối đối ngoại, thể hiện rõ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển của Việt Nam. Đồng thời, bổ sung nội dung phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước.

Dự thảo văn kiện cũng bổ sung một số định hướng quan trọng về hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, đồng bộ và hiệu quả; nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại.

Định hướng lớn thứ ba, theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, là chủ động, tích cực đóng góp vào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững. Thứ tư là tham gia chủ động, có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề chung của quốc tế và khu vực.

Ông Lê Hoài Trung cũng đề cập đến một định hướng lớn khác trong dự thảo văn kiện là Việt Nam sẽ góp phần kiến tạo trật tự quốc tế và khu vực, công bằng, bình đẳng cùng có lợi dựa trên luật pháp quốc tế.

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần này còn nêu rõ yêu cầu đảm bảo nguồn lực cho đối ngoại tương xứng với thế và lực mới của đất nước để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông cũng nhấn mạnh phương hướng nhiệm vụ đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, chủ động tham gia xây dựng định hình các thể chế đa phương, phát huy hiệu quả các phương thức ngoại giao đa dạng, đặc biệt là ngoại giao cấp cao, ngoại giao chuyên ngành. Cùng đó, triển khai có hiệu quả các cam kết, thỏa thuận quốc tế, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, chuyên nghiệp và hiện đại…

Phát triển kinh tế - xã hội luôn gắn với quốc phòng - an ninh

Trả lời một số câu hỏi của hãng thông tấn nước ngoài, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhắc lại quan điểm xây dựng phát triển đất nước luôn phải gắn liền với bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế - xã hội bao giờ cũng gắn với quốc phòng - an ninh.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, tại Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ trong bối cảnh quốc tế hiện nay thì tự chủ chiến lược, tự cường không chỉ trong đối ngoại mà còn được đặc biệt chú trọng trong quốc phòng - an ninh, tăng cường hợp tác quốc tế.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng. Ảnh: TTXVN

Trong quốc phòng - an ninh phải tăng cường tiềm lực, lực lượng và cả về thế trận, theo phương châm phải bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa có nguy. Đó là tư tưởng rất quan trọng, rất mới. Để làm được việc đó, trong bối cảnh hiện nay, ông Thắng khẳng định quốc phòng, an ninh luôn phải gắn liền với đối ngoại, hội nhập quốc tế, xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu và thường xuyên.

Về câu hỏi liên quan đến các đột phát chiến lược, ông Nguyễn Xuân Thắng nói “có rất nhiều trọng tâm”. Trong đó, trọng tâm đầu tiên là đổi mới tư duy mang tính đột phá trong mọi mặt của phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đối ngoại, xây dựng Đảng…

“Đề ra mục tiêu vươn tầm trong kỷ nguyên mới mà không đổi mới thì không được. Bây giờ phải có cách làm mới” – theo Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Một điểm mới đặc biệt khác được ông Nguyễn Xuân Thắng đề cập đến là để có sức mạnh tổng hợp quốc gia thì phải có sức mạnh về kinh tế. Chính vì vậy, dự thảo văn kiện đặc biệt chú ý tới xác lập mô hình tăng trưởng mới, trong đó chú trọng khoa học công nghệ, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chính.

“Có như vậy mới tạo ra năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế” – ông nói và cho hay Việt Nam hướng tới năng suất lao động phải đạt ít nhất 10% thay vì 6% như hiện nay, đồng thời nhấn mạnh thêm yếu tố năng suất các nhân tố tổng hợp.

Theo ông, giải pháp cơ bản nhất là khoa học công nghệ, năng suất, ứng dụng công nghệ vào những lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đi thẳng theo tư cách, lợi thế của một quốc gia đi sau vào những ngành như công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây…

Để làm được việc đó, ông Thắng cho hay cần ưu tiên đổi mới hoàn thiện về thể chế. Trước hết là hoàn thiện hệ thống chính trị, phải có con người đột phá vào các lĩnh vực đó.

Nhắc lại kết quả phát triển năm 2025, ông Thắng cho rằng dư địa và nguồn lực phát triển rất tốt. Hiện nay có sáu tỉnh phát triển đạt trên 10%, trong đó có những tỉnh đạt 12-13%...

“Điều đó cho chúng tôi niềm tin về nền tảng để có thể đạt được tốc độ tăng trưởng hai con số nếu giải quyết tốt các quyết sách chiến lược, trong đó có chiến lược về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số… Tôi nghĩ rằng đây là những giải pháp cụ thể, mới mẻ và mang đột phá về tư duy” - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương bày tỏ và khẳng định đây cũng chính là tinh thần của văn kiện Đại hội XIV được thực hiện ngay trước đại hội, đồng thời sẽ đẩy mạnh hơn sau đại hội.