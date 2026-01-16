Tạo 'đề kháng' trước thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội 16/01/2026 05:50

(PLO)- Mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội. Tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, bôi nhọ, xúc phạm danh dự của tổ chức và cá nhân…

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các công nghệ mới, các thế lực thù địch sẽ triệt để sử dụng không gian mạng tuyên truyền phá hoại tư tưởng, nội bộ, làm giảm sút niềm tin của nhân dân.

Những dấu mốc kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 50 năm ngày thống nhất đất nước… là minh chứng hùng hồn cho sự lãnh đạo tài tình của Đảng, tạo tiền đề vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình. Ảnh: VŨ QUANG ANH

Vì vậy, tôi cho rằng các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, coi nhiệm vụ đấu tranh xóa bỏ thông tin xấu độc, chống phá Đại hội XIV của Đảng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Trước hết, tập trung nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên về hoạt động của các thế lực thù địch, phản động sử dụng Internet tuyên truyền phá hoại tư tưởng, nội bộ.

Các đơn vị cần chủ động thông tin, tăng cường phổ biến kiến thức, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ tính chất và tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng thời coi việc tập huấn, đào tạo kỹ năng, trang bị kiến thức cho cán bộ và đội ngũ cộng tác viên làm công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên.

Mặt khác, công tác tuyên truyền phản bác luận điệu thù địch, định hướng tư tưởng cho quần chúng nhân dân cũng phải nhanh chóng, kịp thời và thiết thực. Các cơ quan cần bám sát vấn đề bị các đối tượng khai thác xuyên tạc, bịa đặt để đấu tranh phản bác.

Một nội dung khác, các cấp, các ngành cần tập trung tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về viễn thông, Internet. Hệ thống này phải đủ sức chế tài các phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, tổ chức phối hợp giữa các lực lượng để phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động sử dụng không gian mạng phá hoại tư tưởng, xâm phạm an ninh quốc gia.

Khi tiếp cận thông tin trên không gian mạng, theo tôi, người dân cần kiểm tra, đánh giá thông tin, xem xét kỹ các tiêu đề bởi những thông tin xấu, độc thường có tiêu đề hấp dẫn, gây sốc. Đồng thời, kiểm chứng cơ sở nguồn tin bằng cách xem mục giới thiệu. Nếu thông tin đến từ một người lạ, không rõ ràng thì người dân cần hết sức cảnh giác.

Ngoài ra cần chú ý kiểm tra tên miền của trang mạng đăng tải thông tin. Nguồn phát thông tin xấu độc thường là những trang mạng có tên miền nước ngoài (.com, .org). Do đó, người dân nên ưu tiên tin tức từ các đuôi tên miền “.vn” chính thống, sử dụng các công cụ tìm kiếm để đối chiếu hoặc xin tham vấn của các chuyên gia.

Một vấn đề nữa đó là người dân cần xác định, phân biệt đối tượng, chủ thể phát tán và đánh giá về hình thức, nội dung thông tin. Tin tức xấu, độc hay bị lỗi chính tả hoặc có bố cục lộn xộn, các hình ảnh, video thường bị chỉnh sửa, cắt ghép, thay đổi nội dung, ngày tháng…, thậm chí cố tình đưa ra khỏi bối cảnh gốc gây nhầm lẫn, lầm tưởng cho người xem. Do vậy, cần sử dụng tính năng tìm kiếm ảnh để đối chiếu với nguồn ảnh gốc, xác định thời gian khởi tạo, dung lượng, kích thước ảnh…

Mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng các dịch vụ, tiện ích trên mạng xã hội. Tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, hình ảnh phản cảm trái với thuần phong mỹ tục và văn hóa của dân tộc hoặc bôi nhọ, xúc phạm danh dự của tổ chức và cá nhân.

Người dân cũng không tham gia bình luận, chia sẻ những thông tin trái quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tin đồn, bịa đặt vô căn cứ nhằm “câu view”. Việc tự trang bị kiến thức về pháp luật, xã hội cho bản thân chính là cách tốt nhất để người dân tránh bị lợi dụng tham gia vào hoạt động của các tổ chức phản động bên ngoài, hội nhóm chống Đảng, Nhà nước trên không gian mạng.•