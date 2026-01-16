Vạch trần thủ đoạn chống phá Đại hội XIV trên không gian mạng - Bài cuối: Chiêu trò 'rắc cát vào cỗ máy' không thể cản trở đất nước vươn mình 16/01/2026 06:10

(PLO)- Trước thềm Đại hội XIV, các thế lực thù địch ráo riết tung ra những “mũi tên độc” với dã tâm “rắc cát vào cỗ máy”. Và vũ khí phản bác mạnh mẽ nhất trước mọi luận điệu xuyên tạc này chính là niềm tin của nhân dân.

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - cột mốc lịch sử mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị gia tăng hoạt động xuyên tạc, bóp méo thông tin, tung tin giả nhằm tác động tiêu cực đến dư luận xã hội, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

TS - Thượng tá Nguyễn Quỳnh Anh (ảnh), Trường ĐH An ninh nhân dân, cho biết việc nhận diện đúng những thủ đoạn này là yêu cầu cấp thiết để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân tự trang bị “vaccine” đề kháng, chủ động sàng lọc thông tin xấu độc, giữ vững niềm tin và sự ổn định, góp phần để đại hội diễn ra thành công.

"Rắc cát vào cỗ máy"

. Phóng viên: Trước mỗi kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, các thế lực thù địch thường gia tăng tung tin thất thiệt, xuyên tạc. Tại sao lại có việc này, thưa ông?

+ TS Nguyễn Quỳnh Anh: Tuyên truyền phá hoại nền tảng tư tưởng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là âm mưu, thủ đoạn được các thế lực thù địch thường xuyên thực hiện, gắn liền với chiến lược “diễn biến hòa bình”. Mục tiêu là làm suy yếu, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chuyển hóa chế độ chính trị tại Việt Nam.

Tuy nhiên, thời điểm trước Đại hội Đảng luôn là “mùa cao điểm” của các hoạt động chống phá. Bởi lẽ Đại hội đại biểu toàn quốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, là sự kiện chính trị mang tầm vóc và ý nghĩa lịch sử to lớn, có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh đất nước, dân tộc.

Về hoạch định đường lối, đại hội là thời điểm Đảng tổng kết sâu sắc thực tiễn thi hành, đánh giá những thành tựu và cả những hạn chế của một nhiệm kỳ, từ đó xác định mục tiêu, tầm nhìn, hoạch định phương hướng, nhiệm vụ cho chặng đường tiếp theo.

Mỗi kỳ đại hội đều mang một sứ mệnh lịch sử vô cùng to lớn, là dấu mốc để đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới. Do đó, các thế lực thù địch dồn lực tấn công vào “bộ não” chỉ huy, hòng thực hiện được ý đồ thâm độc của mình, phủ định, làm chệch hướng con đường đi lên CNXH mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

Về công tác nhân sự, đại hội sẽ lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Trung ương - đội ngũ tinh hoa, rường cột để lãnh đạo đất nước. Nếu chúng phá hoại được công tác nhân sự, gieo rắc sự nghi ngờ về phẩm chất đạo đức, năng lực của các ứng viên lãnh đạo cấp cao, nghĩa là chúng đã đánh vào “trái tim” của hệ thống chính trị.

Về hiệu ứng truyền thông, Đại hội Đảng là sự kiện tâm điểm thu hút sự quan tâm đặc biệt của toàn Đảng, toàn dân và dư luận quốc tế. Lợi dụng điều này, các hoạt động chống phá được thế lực thù địch tổ chức thành các chiến dịch bài bản, phối hợp nhiều phương thức truyền thông hiện đại, khuếch tán tin giả, xấu, độc với tốc độ lớn, tạo ra những “cú sốc” tin tức, gây nhiễu loạn chính trị.

Nói một cách hình tượng, hành động của các thế lực thù địch chính là nỗ lực “rắc cát vào cỗ máy”. Khi cỗ máy chính trị đang vận hành trơn tru, mạnh mẽ để chuẩn bị cho một chu kỳ tăng tốc mới, chúng cố tình ném vào đó những hạt sạn của sự nghi kỵ, chia rẽ hòng làm cho cỗ máy ấy trục trặc, giảm hiệu suất, thậm chí là ngừng hoạt động.

Xuyên tạc về cuộc cách mạng tinh gọn

. Trước thềm Đại hội XIV của Đảng, các đối tượng xuyên tạc đã có những thủ đoạn gì mới, thưa ông?

+ Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh lịch sử vô cùng đặc biệt. Năm 2025 là năm của những ngày lễ lớn như 95 năm thành lập Đảng, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những mốc son chói lọi này là minh chứng hùng hồn cho sự lãnh đạo tài tình của Đảng, tạo tiền đề vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Kết hợp hài hòa giữa “công cụ cứng” và “công cụ mềm” Công tác điều tra, phát hiện và xử lý các đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ trên không gian mạng là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, đòi hỏi phải được triển khai đồng bộ, kịp thời và toàn diện. Trong đó, mỗi vụ việc cần được xử lý theo một quy trình khép kín, từ phát hiện sớm, xác minh nhanh, xử lý nghiêm minh đến truyền thông minh bạch và định hướng dư luận tích cực, qua đó vừa bảo đảm tính răn đe, vừa giữ vững ổn định xã hội. Việc đấu tranh với thông tin xấu độc cần kết hợp hài hòa giữa “công cụ cứng” và “công cụ mềm”. Công cụ cứng bao gồm hệ thống pháp luật, các giải pháp kỹ thuật và chế tài đủ mạnh. Công cụ mềm là giáo dục, tuyên truyền, thuyết phục nhằm nâng cao nhận thức và khả năng tự phòng vệ của xã hội. Song song đó, cần tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, chủ động mở rộng quan hệ với các tổ chức như Interpol, Europol, ASEANPOL và cơ quan an ninh mạng các nước… Một giải pháp quan trọng khác là tăng cường phối hợp với các tập đoàn công nghệ xuyên biên giới như Meta, Google, TikTok… nhằm yêu cầu tuân thủ pháp luật Việt Nam, gỡ bỏ nội dung xấu độc và phối hợp truy tìm các đối tượng vi phạm. Các cơ quan chức năng cũng cần đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền, phát huy vai trò của “lá chắn xã hội” trong bảo vệ an ninh tư tưởng và chủ quyền số quốc gia. Vận động KOL, quản trị các hội nhóm tham gia lan tỏa thông tin tích cực nhằm góp phần nâng cao “sức đề kháng” của xã hội trước các luận điệu xuyên tạc… Ths ĐỖ MINH KIM, Phó Trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an

Tuy nhiên, chính sự chuyển mình mạnh mẽ này lại khiến các thế lực thù địch càng mạnh mẽ chống phá. Chúng triệt để lợi dụng các báo, đài địch, kênh thông tin thiếu thiện cảm với Việt Nam và không gian mạng để xuyên tạc, chống phá. Bên cạnh những thủ đoạn cũ, năm nay nổi lên những hướng tấn công mới, bám sát vào các chủ trương đột phá của Đảng.

Chúng tập trung xuyên tạc cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy, đặc biệt là việc thí điểm và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chúng rêu rao rằng giảm cấp trung gian sẽ dẫn đến tình trạng “quan xa dân”, “tập quyền, độc đoán”, làm mất đi quyền làm chủ của nhân dân, quy chụp việc sắp xếp cán bộ thực chất chỉ là cuộc “thanh trừng phe phái”, “vắt chanh bỏ vỏ” chứ không mang tính xây dựng.

Từ những luận điệu đó, chúng lái sang công kích hiệu năng của bộ máy, quy kết rằng chính vì loay hoay sắp xếp nhân sự, “tranh ghế đoạt quyền” nên hệ thống chính trị đã bị tê liệt, dẫn đến sự lúng túng, thiếu hiệu quả trong ứng phó, khắc phục hậu quả các đợt thiên tai, bão lũ vừa qua. Chúng biến thiên tai thành “nhân tai”, đổ lỗi cho thể chế để kích động sự phẫn nộ trong nhân dân.

Những thế lực này còn thực hiện thủ đoạn “nội địa hóa” các vấn đề quốc tế, lợi dụng tình hình chính trị phức tạp, các cuộc biểu tình, bạo loạn tại một số quốc gia để cắt ghép, so sánh khiên cưỡng với Việt Nam. Từ đó cổ súy, kích động các mầm mống “cách mạng màu”, kêu gọi tụ tập gây rối an ninh trật tự nhằm gây sức ép lên chính quyền.

Không những thế, chúng lợi dụng chủ trương xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, đặc biệt là hoạt động sửa đổi Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật để đưa ra các yêu sách phi lý, cài cắm các quan điểm đòi “tam quyền phân lập”, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, hòng làm chệch hướng XHCN trong hệ thống pháp luật nước ta.

Nhân các ngày kỷ niệm lớn, chúng đẩy mạnh các luận điệu xét lại lịch sử, bóp méo ý nghĩa của cuộc kháng chiến vệ quốc, nhằm phủ nhận tính chính danh và vai trò lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cản trở đất nước vươn mình

. Đi sâu vào bản chất, sự nguy hiểm cốt lõi của những thủ đoạn này nằm ở đâu? Nếu không nhận diện đúng, nó sẽ gây ra những hệ lụy gì đối với sự tồn vong của chế độ, thưa ông?

+ Sự nguy hiểm của các thủ đoạn này không nằm ở sự ồn ào bề nổi mà nó thẩm thấu từ từ và để lại những di chứng chính trị vô cùng nghiêm trọng.

Bản chất thâm độc của chúng được nhận diện qua sự tấn công trực diện vào “sức mạnh mềm” của quốc gia, chia cắt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân. Khi người dân hoài nghi về đạo đức của cán bộ, về tính đúng đắn của đường lối, họ sẽ dần chuyển từ tin yêu sang thờ ơ chính trị, nguy hiểm hơn là đối kháng. Đây chính là thủ đoạn làm xói mòn nền tảng xã hội của Đảng từ bên trong.

Sự thâm độc ấy còn thể hiện qua thủ đoạn lấy một nửa sự thật để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chúng nhặt nhạnh những khó khăn, vướng mắc cục bộ trong quá trình phát triển để thổi phồng thành bản chất của chế độ. Từ sự hoài nghi ban đầu, cán bộ, đảng viên và nhân dân dễ rơi vào trạng thái mất phương hướng, “tự diễn biến” về tư tưởng, phủ nhận quá khứ hào hùng, phủ nhận thành tựu đổi mới.

Khi niềm tin khoa học vào con đường đi lên CNXH bị lung lay, “hệ miễn dịch chính trị” của đất nước sẽ bị suy yếu, tạo điều kiện cho các mầm mống phản động sinh sôi. Đáng nguy hơn là âm mưu “rắc cát vào cỗ máy” nhằm gây bất ổn chính trị, cản trở đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Chúng cố tình tạo ra dư luận xấu, gây nhiễu loạn thông tin khiến cỗ máy hành chính bị phân tâm, giảm hiệu suất. Nguy hiểm hơn, mục đích cuối cùng của chúng không chỉ dừng ở việc nói xấu, mà đích đến là kích động.

Từ sự bức xúc trên không gian mạng, chúng muốn thổi bùng thành các cuộc tụ tập, biểu tình, gây rối an ninh trật tự như kịch bản bạo loạn ở một số nước mà chúng thường viện dẫn. Chúng muốn biến Việt Nam thành một điểm nóng bất ổn, từ đó kìm hãm sự phát triển của dân tộc ta.

. Xin cảm ơn ông.•