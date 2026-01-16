Bị bắt sau gần 2 năm gây ra 3 vụ trộm trong 1 ngày 16/01/2026 10:28

(PLO)- Sau khi cùng đồng phạm thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, Nguyễn Đại Thịnh đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt sau gần 2 năm lẩn trốn.

Ngày 15-1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đại Thịnh (34 tuổi, ngụ phường Phú Xuân) về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Đại Thịnh bị bắt tạm giam sau gần 2 năm bỏ trốn khỏi địa phương.

​Theo điều tra, ngày 18-8-2024, Thịnh rủ Hồ Văn Bu (37 tuổi, ngụ cùng phường) đi xe máy tìm sơ hở của người dân để trộm cắp.

Chỉ trong một ngày, cả hai đã lấy trộm hai xe máy điện, một mô tơ điện và tài sản khác với tổng giá trị gần 7,5 triệu đồng. Tài sản trộm được, nhóm này đem bán lấy tiền tiêu xài.

Sau đó, Thịnh bỏ đi khỏi địa phương, còn Bu bị Công an TP khởi tố, bắt tạm giam.