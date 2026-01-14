3 thiếu niên dùng hung khí đe dọa, ép thiếu nữ quan hệ tình dục 14/01/2026 12:47

Ngày 14-1, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hào Gia (SN 26-9-2011), Phạm Gia Khiêm (SN 8-6-2010, cùng ngụ xã Nam Phước, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Lê Tân (SN 12-2-2010, ngụ xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Ba thiếu niên bị công an tạm giữ. Ảnh: CA

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của Công an xã Duy Nghĩa về việc bà LVT (ngụ xã Nam Phước, TP Đà Nẵng) trình báo con gái ruột tên H (ngụ xã Duy Nghĩa) bị xâm hại tình dục tại một phòng trọ trên địa bàn xã Duy Nghĩa vào chiều ngày 11-1.

Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công Tổ công tác phối hợp với Công an xã Duy Nghĩa tổ chức xác minh, triệu tập người liên quan để đấu tranh, làm rõ.

Quá trình điều tra xác định, chiều 11-1, Gia, Tân và Khiêm bàn bạc, gọi điện rủ H đến phòng trọ của Tân tại thôn Thi Thại, xã Duy Nghĩa với mục đích quan hệ tình dục.

Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, khi H đến nơi, Gia dụ dỗ nạn nhân vào phòng ngủ, trong khi Tân và Khiêm ở phòng khách.

Khi bị H chống cự, Gia đã đe dọa, gọi Khiêm mang theo một cây hai chĩa và một cây rựa vào phòng, đồng thời cầm rựa đập mạnh xuống nệm nhằm uy hiếp tinh thần nạn nhân.

Sau đó, cả ba người đã ép buộc H quan hệ tình dục.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý.