Khởi tố vợ chồng Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh về tội trốn thuế 15/01/2026 18:12

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hoá vừa khởi tố 3 đối tượng về tội trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh, trong đó có vợ chồng Nguyễn Xuân Biên.

Chiều 15-1, Cơ quan Cảnh sát đều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh, có địa chỉ tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

3 bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Xuân Biên (59 tuổi), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và vợ Vũ Thị Hường (56 tuổi) là Phó Tổng Giám đốc Công ty, đều ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng khởi tố Lê Thị Ban (60 tuổ), ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa là kế toán trưởng của Công ty.

CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cũng thi hành lệnh khám xét Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh.

Nguyễn Xuân Biên tại cơ quan công an. Ảnh: CATH cung cấp

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào các năm 2019 và 2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, cho thuê và giao đất trong thời hạn 50 năm và cấp phép xây dựng 2 dự án.

Cụ thể hai dự án là Dự án Chợ kết hợp bãi đỗ xe tại phường Phú Sơn, tỉnh Thanh Hóa và Dự án khu dịch vụ Thương mại - siêu thị kết hợp chợ Hạng III tại phường phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa

Trong giai đoạn từ Quý II/2019 đến hết năm 2020, Vũ Thị Hường là người điều hành, quản lý chính các hoạt động của Công ty Cường Minh, trực tiếp ký kết các hợp đồng cho thuê, phiếu thu tiền với các khách thuê ki-ốt tại dự án Chợ mới Phú Sơn và Chợ mới Nam Ngạn.

Các đối tượng trong vụ án trốn thuế. Ảnh: CATH cung cấp

Vũ Thị Hường đã chỉ đạo kế toán trưởng là bà Lê Thị Ban về việc không xuất hóa đơn, không báo cáo, kê khai doanh thu đối với các khoản doanh thu có được từ việc cho thuê ki-ốt, dẫn đến việc Công ty Cường Minh đã trốn thuế giá trị gia tăng trong kỳ năm 2019 với số tiền trên 1,2 tỷ đồng.

Riêng đối với Nguyễn Xuân Biên, Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh, mặc dù biết Vũ Thị Hường và Lê Thị Ban không xuất hóa đơn, kê khai, báo cáo doanh thu với cơ quan thuế về các khoản doanh thu có được từ việc cho thuê ki-ốt chợ, nhưng vẫn để 2 đối tượng trên thực hiện hành vi trốn thuế.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý theo quy định.