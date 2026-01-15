TP.HCM họp gỡ vướng để cấp sổ hồng dự án The Goldview số 346 Bến Vân Đồn 15/01/2026 18:36

(PLO)- Dự án The Goldview số 346 Bến Vân Đồn đưa vào sử dụng từ đầu năm 2018 với hơn 1.500 căn hộ, nhưng vẫn chưa được cấp sổ hồng.

Ngày 15-1, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645 (Tổ Công tác giải quyết các nội dung liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho các dự án phát triển nhà ở thương mại).

Hơn 1.500 căn chưa được cấp sổ hồng

Một trong những dự án mà Tổ công tác 1645 có báo cáo về tiến độ, nêu vướng mắc là dự án chung cư - Cao ốc Hòa Bình, số 346 Bến Vân Đồn, phường Vĩnh Hội, TP.HCM (The Goldview) do công ty Cổ phần May – Diêm Sài Gòn làm chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM họp tháo gỡ vướng mắc cho các dự án nhà ở thương mại chiều ngày 15-1. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Theo Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM (VPĐKĐĐ), dự án gồm hai khu, trong đó, khu nhà ở thương mại có 33 tầng và hai hầm với 1.459 căn hộ; khu nhà ở tái định cư có 27 tầng và hầm với 300 căn hộ.

Ngày 14-10-2015, UBND TP ban hành Quyết định số 5116 công nhận chủ trương đầu tư Khu cao ốc Hòa Bình tại Số 346 Bến Vân Đồn đối với khu đất có diện tích 23.061m2 (công trình chỉ được phép khởi công xây dựng sau khi đã hoàn tất các thủ tục pháp lý về quyền sử dụng đất của khu đất thực hiện dự án có diện tích 23.061m²), được chia làm hai giai đoạn:

Giai đoạn 1: khu đất có diện tích 20.861 m², đã được Sở TN&MT (nay là Sở NN&MT) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần May - Diêm Sài Gòn, mục đích sử dụng: Văn phòng - Khu thương mại - dịch vụ kết hợp với căn hộ ở, thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày 30-10-2009, số lượng căn hộ toàn dự án là 1.809 căn, được chia làm hai khu.

Giai đoạn 2: phần diện tích còn lại chưa bồi thường, giải phóng mặt bằng có diện tích 2.200 m² do các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.

Theo đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 đã được duyệt, đây là phần diện tích mở rộng thêm ranh dự án đến hết lộ giới đường dự phóng 20 m hướng Đông Bắc, sử dụng làm đất cây xanh cảnh quan, nhằm thực hiện chỉnh trang quy hoạch kiến trúc ô phố theo quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000 đã được duyệt tại khu vực.

Ngày 22-7-2015, Công ty Cổ phần May - Diêm Sài Gòn có văn bản về việc cam kết thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 của dự án Khu cao ốc Hòa Bình; Công ty cam kết sẽ hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng các hộ dân thuộc giai đoạn 2 của dự án trong năm 2015...

Một trong những điểm vướng mắc cần làm rõ ở dự án này là: ở giai đoạn 2 là phần đất 2.200m2 làm đất cây xanh cảnh quan nhằm thực hiện chỉnh trang đô thị theo đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, nhưng cho đến nay chưa được chủ đầu tư hoàn tất việc bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Giải quyết cấp sổ hồng cho căn hộ từ tầng 6 trở lên

Sau khi chủ đầu tư và các đơn vị có báo cáo liên quan, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM thống nhất giải quyết cấp giấy cho những căn hộ hoàn thành nghĩa vụ từ tầng 6 trở lên.

Liên quan phần đất 2.200m2 làm đất cây xanh cảnh quan, ông Thắng đề nghị chủ đầu tư có văn bản báo cáo rõ.

"Phần đất 2.200m2 làm đất cây xanh chủ đầu tư phải có văn bản báo cáo thật chi tiết hiện nay đang vướng ở khâu nào, vướng mắc đó phải giải quyết ra sao hoặc có giải quyết được hay không.

Đồng thời UBND phường cũng phải có ý kiến liên quan vấn đề này và gửi cho VPĐKĐĐ tổng hợp. Sau khi có báo cáo, Sở sẽ tổ chức cùng các sở, ngành có liên quan và có báo cáo cho UBND TP"- ông Nguyễn Toàn Thắng chỉ đạo.

Tại buổi làm việc, Tổ công tác 1645 cũng đã tháo gỡ vướng mắc cho dự án khu nhà ở phường Phước Long B, phường Phước Long, TP.HCM do công ty Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Trí Kiệt làm chủ đầu tư và dự án chung cư thương mại dịch vụ Officetel tại xã Phước Kiển, TP.HCM do công ty Cổ phần Xây lắp vật tư Kỹ thuật làm chủ đầu tư.