Bắt 2 giám đốc, 1 chủ cơ sở chuyên 'phù phép' thịt heo thành thịt nhím, thịt nai, bắp dê 16/01/2026 10:46

(PLO)- Công an TP.HCM đã bắt giữ hai giám đốc doanh nghiệp cùng một chủ cơ sở chế biến thực phẩm để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán thịt nhím, thịt nai, bắp dê và nhiều sản phẩm khác làm giả từ thịt heo, với quy mô lớn, tiêu thụ ra thị trường hàng chục tấn.

Ngày 16-1, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nguyễn Văn Phong, chủ cơ sở chế biến thực phẩm tại xã Bà Điểm; Trần Thị Vạn Phước, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Khánh Ngọc SG; Nguyễn Phi Long Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Đại Lộc Phát cùng năm người liên quan về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

2 giám đốc công ty, 1 chủ cơ sở bị bắt

Qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, PC03 đã phát hiện một đường dây chuyên sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, hoạt động có tổ chức, kéo dài trong thời gian dài và tiêu thụ với số lượng rất lớn ra thị trường.

Công an TP.HCM khởi tố, bắt tám người liên quan để điều tra. Ảnh: CA

Triển khai kế hoạch phá án, nhiều tổ công tác của PC03 đã đồng loạt kiểm tra, khám xét các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nghi vấn. Trong đó có cơ sở chế biến thực phẩm tại nhà không số, ấp 29, xã Bà Điểm do Phong làm chủ; Công ty TNHH sản xuất thương mại Khánh Ngọc SG tại địa chỉ 345 Bình Trị Đông, phường Bình Trị Đông do Phước làm giám đốc; Công ty TNHH Thực phẩm Đại Lộc Phát tại địa chỉ 75/2C Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Sơn do Long làm giám đốc.

Long, Phước và Long tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Cùng với đó, lực lượng chức năng tiến hành truy xét nhiều kho lạnh, nhà hàng trên địa bàn TP.HCM và một số tỉnh như Lâm Đồng, Đồng Nai, Đắk Lắk… là những nơi tiêu thụ các sản phẩm do đường dây này cung cấp.

Kết quả đấu tranh chuyên án, công an đã bắt giữ tám người liên quan, xác định từ khoảng cuối năm 2024 đến nay, các nghi phạm đã sản xuất và đưa ra thị trường hơn 50 tấn hàng giả là thực phẩm.

Kho hàng chứa số lượng lớn thực phẩm bị công an phát hiện. Ảnh: CA

Các sản phẩm được làm giả gồm thịt đà điểu, các sản phẩm từ dê như bắp dê Úc, thịt nhím cắt lát, thịt nai… nhưng thực chất được chế biến từ thịt heo, sau đó dán nhãn, bán ra thị trường như hàng thật.

Thịt dê giả bị công an phát hiện. Ảnh: CA

Theo cơ quan điều tra, tổng trị giá số hàng giả tương đương hàng thật ước tính khoảng 10 tỉ đồng, các nghi phạm đã thu lợi bất chính hàng tỉ đồng. Hiện PC03 Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các nguồn cung cấp nguyên liệu và các đầu mối tiêu thụ để xử lý nghiêm theo quy định.

Công an tập trung đấu tranh với tội phạm liên quan đến an toàn thực phẩm

Theo PC03, thực hiện mệnh lệnh của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TP.HCM về ra quân cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng thời thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, PC03 đã xác lập chuyên án đấu tranh đối với đường dây này.

Thịt nai giả được nhóm này sản xuất. Ảnh: CA

Công an TP.HCM nhận định, hành vi của đường dây này đặc biệt nguy hiểm, gây bức xúc dư luận, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường kinh doanh, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp đối với sức khỏe người tiêu dùng và an toàn giống nòi.

Việc triệt phá thành công chuyên án tiếp tục khẳng định quyết tâm và hiệu quả của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự và an toàn thực phẩm trên địa bàn TP.HCM.

Thịt nhím cũng được làm giả. Ảnh: CA

Từ vụ việc trên, PC03 khuyến cáo, trong bối cảnh thị trường thực phẩm trở nên sôi động phục vụ mùa lễ hội Xuân và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác, quan tâm đến chất lượng thực phẩm, chỉ lựa chọn và sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thịt đà điểu giả. Ảnh: CA

Đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, cơ quan công an đề nghị chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ sản phẩm như đăng ký nhãn hiệu, xây dựng đặc điểm nhận dạng riêng, ứng dụng công nghệ số để định danh và xác thực thông tin sản phẩm; cam kết không sản xuất, kinh doanh hàng giả, không sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, đồng thời tích cực phối hợp với cơ quan chức năng trong việc truy xuất, xác minh nguồn gốc thực phẩm khi có yêu cầu.