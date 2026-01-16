Gần 50 bạn trẻ phường Gia Định trải nghiệm làm chiến sĩ chữa cháy 16/01/2026 11:41

(PLO)- Gần 50 đoàn viên, thanh niên phường Gia Định tham gia chương trình trải nghiệm “Một ngày làm chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH” và các bạn trẻ được trực tiếp thực hành kỹ thuật rải vòi, cầm lăng chữa cháy, kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, thoát hiểm…

Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026) và hưởng ứng Ngày cao điểm “Xuân Chiến sĩ”, ngày 15-1, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) Khu vực 16 phối hợp cùng Công an và Đoàn thanh niên phường Gia Định tổ chức chương trình trải nghiệm “Một ngày làm chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”.

Đến tham dự và chỉ đạo chương trình có Trung tá Nguyễn Đình Tú, Phó Đội trưởng Đội CC&CNCH Khu vực 16 cùng đại diện Chi đoàn các đơn vị phối hợp.

Chương trình diễn ra tại sân sau Học viện Cán bộ (số 324 Chu Văn An, phường Bình Thạnh, TP.HCM) với sự tham gia của khoảng 50 đoàn viên, thanh niên.

Tại đây, các bạn trẻ được trực tiếp “nhập vai” cùng cán bộ chiến sĩ qua các nội dung huấn luyện thực tế. Cụ thể, đoàn viên được tìm hiểu về trang thiết bị PCCC, chạy đội hình chữa cháy, kỹ thuật rải vòi và thực hành cầm lăng chữa cháy.

CBCS Đội CC&CNCH Khu vực 16 hướng dẫn lý thuyết về PCCC&CNCH và các bạn trẻ trải nghiệm cùng các loại khí tài chuyên dụng của lực lượng PCCC&CNCH chuyên nghiệp

Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực trong việc xã hội hóa công tác PCCC ngay từ cơ sở. Qua trải nghiệm thực tế, thế hệ trẻ được trang bị những “kỹ năng vàng” để tự bảo vệ bản thân và cộng đồng. Đây cũng là dịp để thanh niên thấu hiểu những hy sinh thầm lặng của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Các bạn trẻ hào hứng trải nghiệm cùng các loại khí tài chuyên dụng của lực lượng PCCC&CNCH chuyên nghiệp

Thông qua hoạt động, các bạn trẻ được bổ sung kiến thức xử lý tình huống cháy nổ và kỹ năng thoát hiểm an toàn. Điều này góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân, lan tỏa tinh thần xung kích của thanh niên phường Gia Định.

Đại diện các đơn vị nhận thư cảm ơn của Ban Thường vụ Đoàn phường Gia Định

Hoạt động cũng khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong việc chung tay xây dựng địa bàn an toàn, văn minh, nhất là trong đợt cao điểm trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.