Công an Khánh Hòa tiếp nhận đơn tố giác vụ vứt tài sản cưỡng chế ra bãi rác 15/01/2026 17:28

(PLO)- Chủ khách sạn bị cưỡng chế gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tố cáo hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của các cá nhân liên quan.

Ngày 15-1, tại cuộc họp báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiếp nhận và đang xác minh, giải quyết theo đơn tố giác về tội phạm, tố cáo hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của các cá nhân liên quan trong việc cưỡng chế công trình khách sạn địa chỉ 9/2D Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang.

Người gửi đơn tố giác là ông Tô Văn Huỳnh, chủ khách sạn ở địa chỉ 9/12D Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang.

Hình ảnh ông Tô Văn Huỳnh cung cấp thể hiện công nhân đưa sắt thép đi bán sau khi cưỡng chế. Ảnh: VH

Vụ việc trên đã được báo Pháp Luật TP.HCM nhiều lần phản ánh. Ông Tô Văn Huỳnh tố giác nhiều sai phạm liên quan đến việc cưỡng chế phá dỡ, xử lý tài sản cưỡng chế tại khách sạn của ông này ở phường Nha Trang.

Trước đó, theo Công an tỉnh Khánh Hòa, ngày 21-10-2024, đơn vị này nhận được đơn của chủ sở hữu công trình bị cưỡng chế tố cáo đơn vị thực hiện phương án cưỡng chế của UBND phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, nay là phường Nha Trang, đối với công trình khách sạn sai phạm tại địa chỉ 9/2D Nguyễn Thiện Thuật, có hành vi chiếm đoạt sắt, thép, phế liệu sau tháo dỡ công trình để bán thu lợi.

Căn cứ nội dung đơn, tài liệu liên quan, quy định của pháp luật về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, xác định đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan CSĐT và vụ việc theo đơn trình bày đang được UBND phường Lộc Thọ cũ giải quyết.

Ngày 23-10-2024, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa đã chuyển đơn, các tài liệu liên quan đến UBND TP Nha Trang cũ để giải quyết theo quy định. Đồng thời, thông báo về đơn vị chủ trì thụ lý, giải quyết đơn cho người tố cáo theo quy định.

Sau khi tiếp nhận, UBND TP Nha Trang cũ đã xác minh, giải quyết theo thẩm quyền và ban hành kết luận số 23/KL-UBND ngày 8-5-2025.

Hình ảnh do ông Huỳnh cung cấp cho thấy xe chở sắt thép đi bán tại một cơ sở ở thị xã Ninh Hòa cũ, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh cắt từ clip do ông Tô Văn Huỳnh cung cấp.

Qua đó yêu cầu UBND phường Lộc Thọ làm việc, yêu cầu đơn vị thi công có trách nhiệm thực hiện việc tập kết và bàn giao tài sản, vật dụng (nếu có) sau tháo dỡ theo đúng phương án cưỡng chế đã được UBND phường Lộc Thọ, TP Nha Trang cũ phê duyệt.