Công an Khánh Hòa tiếp nhận đơn tố giác vụ vứt tài sản cưỡng chế ra bãi rác

Ngày 15-1, tại cuộc họp báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiếp nhận và đang xác minh, giải quyết theo đơn tố giác về tội phạm, tố cáo hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của các cá nhân liên quan trong việc cưỡng chế công trình khách sạn địa chỉ 9/2D Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang.
Người gửi đơn tố giác là ông Tô Văn Huỳnh, chủ khách sạn ở địa chỉ 9/12D Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang.
Vụ việc trên đã được báo Pháp Luật TP.HCM nhiều lần phản ánh. Ông Tô Văn Huỳnh tố giác nhiều sai phạm liên quan đến việc cưỡng chế phá dỡ, xử lý tài sản cưỡng chế tại khách sạn của ông này ở phường Nha Trang.
Trước đó, theo Công an tỉnh Khánh Hòa, ngày 21-10-2024, đơn vị này nhận được đơn của chủ sở hữu công trình bị cưỡng chế tố cáo đơn vị thực hiện phương án cưỡng chế của UBND phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, nay là phường Nha Trang, đối với công trình khách sạn sai phạm tại địa chỉ 9/2D Nguyễn Thiện Thuật, có hành vi chiếm đoạt sắt, thép, phế liệu sau tháo dỡ công trình để bán thu lợi.
Căn cứ nội dung đơn, tài liệu liên quan, quy định của pháp luật về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, xác định đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan CSĐT và vụ việc theo đơn trình bày đang được UBND phường Lộc Thọ cũ giải quyết.
Ngày 23-10-2024, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa đã chuyển đơn, các tài liệu liên quan đến UBND TP Nha Trang cũ để giải quyết theo quy định. Đồng thời, thông báo về đơn vị chủ trì thụ lý, giải quyết đơn cho người tố cáo theo quy định.
Sau khi tiếp nhận, UBND TP Nha Trang cũ đã xác minh, giải quyết theo thẩm quyền và ban hành kết luận số 23/KL-UBND ngày 8-5-2025.
Qua đó yêu cầu UBND phường Lộc Thọ làm việc, yêu cầu đơn vị thi công có trách nhiệm thực hiện việc tập kết và bàn giao tài sản, vật dụng (nếu có) sau tháo dỡ theo đúng phương án cưỡng chế đã được UBND phường Lộc Thọ, TP Nha Trang cũ phê duyệt.
Như PLO đã thông tin, khách sạn của ông Tô Văn Huỳnh được cấp phép sáu tầng nhưng ông xây đến 11 tầng, nên bị chính quyền địa phương cưỡng chế phá dỡ năm tầng xây sai phép.
Ngày 3-7-2024, UBND phường Lộc Thọ tổ chức cưỡng chế công trình khách sạn của ông Huỳnh. Cho rằng việc cưỡng chế có nhiều sai phạm, ông Tô Văn Huỳnh đã gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan chức năng.
Sau đó, chủ tịch UBND TP Nha Trang kết luận: có ba nội dung ông Tô Văn Huỳnh tố cáo đúng hoặc đúng một phần. Trong đó, đơn vị được thuê thi công cưỡng chế là Công ty TNHH Phát triển dịch vụ xây dựng Thanh Bình đã phá dỡ, cắt sắt thép cùng nhiều tài sản khác rồi vận chuyển đến bãi đổ rác.