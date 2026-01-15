Công an Tây Ninh triệt phá đường dây buôn bán gas giả liên tỉnh quy mô lớn 15/01/2026 21:40

Tối ngày 15-1, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã triệt phá thành công một đường dây sản xuất, buôn bán gas giả với quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ, hoạt động liên tỉnh.

Trước đó một ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Tây Ninh) đồng loạt triển khai lực lượng, huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ, tiến hành khám xét khẩn cấp 12 địa điểm trong tỉnh và nhiều tỉnh, thành phố lân cận như Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

Qua đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ, lấy lời khai 16 người có liên quan, trong đó xác định 3 người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây.

Công an thu giữ lượng lớn tang vật liên quan. Ảnh: CATN

Qua điều tra ban đầu, những người này đã tổ chức sản xuất, sang chiết và buôn bán gas giả, gas xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhiều nhãn hiệu phổ biến trên thị trường như Total Energies, Eif Gas, H-Gas, VT-Gas, SaiGon Petro, MT Gas, Phoenis Gas, Vimexco Gas…

Quá trình khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ số lượng lớn tang vật, phương tiện phục vụ hành vi phạm tội, gồm 6.252 vỏ chai LPG các loại; 4.552 chai LPG có chứa gas; 22.945 màng co; 27.453 tem nhãn; 661 nút nhựa. Ngoài ra còn có 10 bộ máy bơm, máy nén, máy khò; 17 điện thoại di động; 1 bồn chứa; 20 xe ô tô tải, 3 xe mô tô, 2 cân cùng nhiều giấy tờ, sổ sách và tài liệu liên quan.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, quy mô lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người tiêu dùng, đặc biệt là nguy cơ cháy, nổ do hành vi sang chiết gas trái phép.