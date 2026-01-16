Cái kết cho nhóm thanh thiếu niên chạy xe bốc đầu, rú ga trên quốc lộ

Ngày 16 tháng 1, Công an tỉnh Lâm Đồng đang xác minh, xử lý nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô thành đoàn, bốc đầu, chạy bằng một bánh, lạng lách trên quốc lộ 20 đoạn qua chợ Mađaguôi.
