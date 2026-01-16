Cái kết cho nhóm thanh thiếu niên chạy xe bốc đầu, rú ga trên quốc lộ 16/01/2026 11:09

(PLO)- Nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô thành đoàn, bốc đầu, lạng lách trên quốc lộ 20 đoạn qua chợ Mađaguôi, gây náo loạn trật tự công cộng trong đêm khuya.

Video: Cái kết cho nhóm thanh thiếu niên chạy xe bốc đầu, rú ga trên quốc lộ.

Ngày 16 tháng 1, Công an tỉnh Lâm Đồng đang xác minh, xử lý nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô thành đoàn, bốc đầu, chạy bằng một bánh, lạng lách trên quốc lộ 20 đoạn qua chợ Mađaguôi.