Nhóm thanh thiếu niên bốc đầu xe, rú ga quay clip trên quốc lộ 20 16/01/2026 09:26

(PLO)- Nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô thành đoàn, bốc đầu, lạng lách trên quốc lộ 20 đoạn qua chợ Mađaguôi, gây náo loạn trật tự công cộng trong đêm khuya.

Ngày 16-1, Công an tỉnh Lâm Đồng đang xác minh, xử lý nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô thành đoàn, bốc đầu, chạy bằng một bánh, lạng lách trên quốc lộ 20 đoạn qua chợ Mađaguôi.

Cụ thể, rạng sáng 15-1, Trạm CSGT Madaguôi phát hiện trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nhóm nam thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu, chạy xe bằng một bánh, đánh võng rất nguy hiểm trên quốc lộ 20, đoạn qua chợ Mađaguôi (xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng).

3 trong số người liên quan bị công an mời làm việc vì bốc đầu, chạy xe một bánh trên quốc lộ 20. Ảnh: VĂN HỢP

Qua xác minh, người đăng tải clip là N.H.S (sinh năm 2009, ngụ xã Đạ Huoai 2). Làm việc với công an, S. khai nhận đã dùng điện thoại quay lại cảnh N.Đ.B.L. (sinh năm 2008) điều khiển xe mô tô biển số 49L1-168.71 thực hiện các hành vi nguy hiểm nêu trên rồi đăng lên Facebook cá nhân.

Từ lời khai này, lực lượng CSGT tiếp tục làm việc với N.Đ.B.L, T.P.T. và những người liên quan. Đồng thời, cơ quan chức năng cử cán bộ truy xét, mời tất cả những người có mặt để làm rõ.

Thanh thiếu niên chạy xe, bốc đầu rồi quay video đăng lên mạng xã hội. Ảnh: FB Nguyễn Sang

Bước đầu xác định tối 14-1, nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển nhiều xe mô tô chạy thành đoàn từ Bảo Lộc xuống khu vực Mađaguôi. Trong quá trình di chuyển, các thanh thiếu niên liên tục bốc đầu xe, chạy bằng một bánh, “nẹt pô”, rú ga, quay clip đăng mạng xã hội để khoe khoang.

Đáng chú ý, hành vi vi phạm diễn ra trên tuyến quốc lộ có mật độ phương tiện lớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng, Trạm CSGT Mađaguôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho Phòng PC01, Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an xã Đạ Huoai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.