Bà Trần Thị Vũ Loan làm Chủ tịch UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt 15/01/2026 18:38

(PLO)- Bà Trần Thị Vũ Loan, nguyên Chủ tịch UBND phường Lâm Viên – Đà Lạt vừa được bầu làm Chủ tịch phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Chiều 15-1, HĐND phường Xuân Hương – Đà Lạt tổ chức kỳ họp để kiện toàn công tác nhân sự và bầu Trần Thị Vũ Loan giữ chức Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021–2026.

Bà Trần Thị Vũ Loan được bầu làm Chủ tịch UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt. Ảnh: XUÂN HƯƠNG

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND phường Xuân Hương – Đà Lạt đã thống nhất cao, bầu bà Trần Thị Vũ Loan giữ chức Chủ tịch UBND phường với tỉ lệ phiếu tín nhiệm đạt tuyệt đối.

Trước khi được bầu giữ cương vị mới, bà Trần Thị Vũ Loan từng là Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt (cũ). Trong quá trình công tác, bà được đánh giá là cán bộ có nhiều tâm huyết, đóng góp quan trọng vào việc tổ chức các kỳ Festival Hoa Đà Lạt, đồng thời tham gia xây dựng hồ sơ để TP Đà Lạt (cũ) được UNESCO công nhận là Thành phố sáng tạo âm nhạc.

Phát biểu tại buổi lễ, Đặng Đức Hiệp, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương – Đà Lạt, chúc mừng bà Trần Thị Vũ Loan và bày tỏ tin tưởng tân Chủ tịch UBND phường sẽ cùng tập thể lãnh đạo địa phương phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn trật tự đô thị tại địa bàn trung tâm của tỉnh.

Phường Xuân Hương – Đà Lạt được thành lập từ ngày 1-7-2025, trên cơ sở sáp nhập các phường 1, 2, 3, 4 và 10 của TP Đà Lạt (cũ).

Phường có diện tích khoảng 73,45 km², quy mô dân số hơn 103.000 người (số liệu năm 2024), là phường đông dân nhất trong 5 phường mới của Đà Lạt sau sắp xếp đơn vị hành chính.