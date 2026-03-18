Tây Ninh khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo, tăng tốc chuyển đổi số 18/03/2026 09:39

(PLO)- Tây Ninh khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khai mạc Tuần lễ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 2026.

Ngày 18-3, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh và khai mạc Tuần lễ “Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh năm 2026”.

Theo ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, việc thành lập và đưa Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh vào hoạt động là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương này. Trung tâm không chỉ là một thiết chế kỹ thuật, mà phải thực sự trở thành hạt nhân kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, là nơi hội tụ và lan tỏa tri thức, công nghệ và nguồn lực phát triển.

Trung tâm có vai trò kết nối hiệu quả giữa Nhà nước – Nhà khoa học – Doanh nghiệp – Nhà đầu tư; thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh; thúc đẩy hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Thông qua trung tâm, các nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp sẽ được kết nối với các viện, trường, chuyên gia; các ý tưởng khởi nghiệp sẽ được ươm tạo, phát triển. Các kết quả nghiên cứu sẽ được thương mại hóa, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong giai đoạn đầu, trung tâm sẽ triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp như tư vấn đổi mới công nghệ, kết nối cung – cầu công nghệ, hỗ trợ chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo và kết nối các quỹ đầu tư cho các dự án khởi nghiệp.

Việc khánh thành trung tâm diễn ra trong bối cảnh Tây Ninh đang đẩy mạnh chuyển đổi số. Năm 2025, tỉnh đã hoàn thành 168/169 nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; 99,8% hồ sơ thủ tục hành chính được nộp trực tuyến và 100% ấp, khu phố được phủ sóng internet và mạng di động.

Song song với lễ khánh thành, Tuần lễ “Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh năm 2026” diễn ra từ ngày 18 đến 21-3 với nhiều hoạt động kết nối tri thức và công nghệ.

Các hoạt động nổi bật gồm không gian trưng bày sản phẩm, mô hình và giải pháp đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực sản xuất – chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ số; các phiên kết nối cung – cầu công nghệ giữa doanh nghiệp, viện – trường và nhà cung cấp giải pháp.

Bên cạnh đó còn có hai hội thảo chuyên đề về doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và chính sách hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp; hội thảo về trí tuệ nhân tạo (AI) và các giải pháp công nghệ mới phục vụ quản lý nhà nước và hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Chuỗi hoạt động này được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, mở rộng hợp tác, tìm kiếm nguồn vốn và thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm khoa học – công nghệ. Đồng thời góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm của quá trình đổi mới.

Theo định hướng của tỉnh, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Tây Ninh sẽ trở thành hạt nhân kết nối các nguồn lực khoa học – công nghệ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương và thúc đẩy phát triển các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, logistics và dịch vụ số.