Sáng nay, tòa xét xử YouTuber Đinh Thị Lan vì loạt video liên quan bà Nguyễn Phương Hằng 16/01/2026 07:57

(PLO)- Theo cáo buộc, YouTuber Đinh Thị Lan đã đăng tải các video xâm phạm danh dự, đời sống riêng tư của gia đình bà Nguyễn Phương Hằng...

Sáng nay (16-1), TAND Khu vực 7 - TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phiên tòa do thẩm phán Huỳnh Bá Hiệp làm chủ tọa.

Đại diện VKS tham gia phiên tòa, gồm: ông Trần Quang Trung (kiểm sát viên VKSND TP.HCM) và bà Trần Thị Hải Huyền (kiểm sát viên VKSND Khu vực 7 - TP.HCM).

Tòa án đã triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng, Công ty Cổ phần Đại Nam, Quỹ từ thiện Hằng Hữu với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Bị cáo được xe chuyên dụng dẫn giải tới tòa. Ảnh: TRÍ MINH

Theo cáo trạng, trong năm 2021, bị cáo Đinh Thị Lan là người sở hữu và sử dụng tài khoản YouTube tên Lan Đinh (Youtube.com.@laning9888), tự ghi hình 6 video clip và phát tán trên không gian mạng.

Các video này có nội dung sai sự thật, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân; đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái quy định của pháp luật.

Bị cáo Đinh Thị Lan tại tòa. Ảnh: SONG MAI

Hành vi này vi phạm các quy định tại điểm a, b khoản 3 Điều 16; điểm d khoản 1 Điều 17 Luật An ninh mạng năm 2018 và điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Cũng theo cáo trạng, bị cáo Đinh Thị Lan không có tình tiết giảm nhẹ. Tình tiết tăng nặng là phạm tội hai lần trở lên.