Giận bạn gái, nam thanh niên đốt chăn màn gây cháy nhà nghỉ 16/01/2026 09:26

(PLO)- Do mâu thuẫn tình cảm, nghi phạm đốt chăn, màn trong phòng, gây ra vụ cháy nhà nghỉ ở phường Hà Đông, TP Hà Nội.

Sáng 16-1, Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Chúc (38 tuổi, trú xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Công an tạm giữ Nguyễn Văn Chúc vì giận bạn gái đã đốt chăn màn gây vụ cháy nhà nghỉ.

Như đã đưa tin, khoảng 1 giờ 40 phút sáng 14-1, xảy ra vụ cháy tại nhà nghỉ An Phú (ở ngõ 58 Thanh Bình, phường Hà Đông, TP Hà Nội). Vụ cháy làm nhiều người mắc kẹt bên trong và hốt hoảng.

Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Cảnh sát Phản ứng nhanh đã phối hợp Công an phường Hà Đông nhanh chóng triển khai đến hiện trường, tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Cảnh sát đã kịp thời giải cứu được 7 người và vụ cháy được dập tắt kịp thời.

Cơ quan chức năng nỗ lực dập lửa và giải cứu các nạn nhân trong vụ cháy.

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện và khống chế Chúc có biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ cháy. Chúc đang thuê trọ lâu dài tại nhà nghỉ.

Bước đầu xác định, do mâu thuẫn tình cảm với bạn gái, Chúc đã đốt chăn, màn gây ra vụ cháy.

Căn cứ vào tài liệu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Chúc về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.