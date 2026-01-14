Giải cứu 7 người, tạm giữ 1 nghi phạm trong vụ cháy nhà nghỉ ở Hà Nội 14/01/2026 08:20

Sáng 14-1, Công an phường Hà Đông (Hà Nội) đang tạm giữ một nghi phạm trong vụ cháy tại nhà nghỉ An Phú (số 87 ngõ 1 Vũ Trọng Khánh, phường Hà Đông). Người này bị điều tra về hành vi nghi gây cháy nhà nghỉ nêu trên.

Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH kịp thời dập lửa và giải cứu 7 người trong vụ cháy. Ảnh: CA

Theo Phòng Cảnh sát PCCC &CNCH, Công an TP Hà Nội, khoảng 1 giờ 48 phút sáng nay (14-1), Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà nghỉ An Phú.

Ngay sau khi nhận được tin báo Trung tâm Thông tin Chỉ huy điều động 6 xe chữa cháy, một xe thang, một xe tải chở phương tiện, một xe chỉ huy chữa cháy của các Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4, 13, 15 và 31 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội) đến hiện trường. Hơn 50 cán bộ, chiến sĩ được điều động đến triển khai công tác chữa cháy, cứu người.

Những người dân được giải cứu khỏi đám cháy. Ảnh: CA

Nhà nghỉ An Phúc cao 8 tầng, khu vực cháy ở tầng 3 nên công tác chữa cháy gặp khó khăn. Lực lượng cảnh sát đã nỗ lực dập lửa, ngăn chặn đám cháy phát triển lên các tầng và hướng dẫn người dân thoát nạn lên tầng mái. Đồng thời, triển khai xe thang và tổ chức cứu người thoát nạn an toàn. Tổng có 7 người được cứu thoát khỏi đám cháy.

Đến 2 giờ 10 phút, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về vật chất đang được thống kê. Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra vụ việc.