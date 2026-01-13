Đề nghị truy tố vắng mặt Chủ tịch HĐQT Công ty cây xanh Công Minh 13/01/2026 21:58

(PLO)- Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can truy nã Nguyễn Công Minh trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh.

Ngày 13-1, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) kết thúc điều tra vụ án hình sự Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố. Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 02.

Bị can Nguyễn Công Minh (Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh).

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can: Nguyễn Công Minh (54 tuổi, quê Hà Tĩnh)- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh.

Nơi thường trú của bị can Nguyễn Công Minh là khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (nay thuộc phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai).

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can truy nã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng pháp luật. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến Cơ quan Công an, VKS hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (địa chỉ: số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội; số điện thoại: 06922.09022).