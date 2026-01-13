Bắt tạm giam nữ Giám đốc Trung tâm Thể thao Hà Tĩnh 13/01/2026 17:15

(PLO)- Nữ giám đốc và kế toán trưởng Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục, Thể thao tỉnh Hà Tĩnh cùng bị khởi tố, bắt giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

Chiều 13-1, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Thị Thu Hường (53 tuổi, Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục, Thể thao tỉnh Hà Tĩnh).

Cùng bị bắt giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là ông Võ Văn Hoài (53 tuổi, Kế toán trưởng của trung tâm này).

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tống đạt các quyết định đối với nữ giám đốc Phan Thị Thu Hường. Ảnh: CA.

Trước đó, qua công tác bảo đảm an ninh lĩnh vực thể thao, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03, Công an tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng tại Trung tâm nói trên (trực thuộc Sở VH-TT&DT Hà Tĩnh).

Những sai phạm này liên quan đến việc sử dụng ngân sách Nhà nước, gây ảnh hưởng trực tiếp quyền lợi vận động viên và chất lượng thể thao thành tích cao của tỉnh Hà Tĩnh.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đọc lệnh khám xét nơi ở của bị can Võ Văn Hoài.

Ngày 9-1, Phòng PA03 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh để thụ lý theo thẩm quyền.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 12-1, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với hai bị can Hường và Hoài.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.