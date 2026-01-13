Bắt giữ nhóm giả thầy thuốc Nam lừa bệnh nhân mua 'thần dược' 13/01/2026 08:57

(PLO)- Công an tạm giữ ba người để điều tra việc giả danh thầy thuốc Nam, lừa bệnh nhân đang điều trị ở một số bệnh viện mua thuốc gia truyền với quảng cáo uống sẽ khỏi, không cần phẫu thuật.

Sáng 13-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Ngọc (39 tuổi), Nguyễn Thị Ngọ (70 tuổi, cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Thị Nguyệt (42 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Củ thiên ma, cây khô nhóm Nguyễn Văn Ngọc giới thiệu là "thuốc Nam gia truyền".

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 9-1, Công an phường Cửa Nam (TP Hà Nội) tiếp nhận tin trình báo của anh LHN (55 tuổi, trú tỉnh Bắc Ninh) bị một nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi mua thuốc chữa bệnh tại khu vực 19 Lê Thánh Tông, phường Cửa Nam.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Cửa Nam đã khẩn trương làm rõ ba người liên quan là bà Ngọ, Ngọc và Nguyệt.

Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Thị Ngọ bị bắt giữ.

Bước đầu các nghi can khai nhận từ ngày 7-1, cả ba đã bàn bạc việc giả danh người bán thuốc Nam, quảng cáo sai sự thật về công dụng chữa bệnh nhằm chiếm đoạt tiền của bệnh nhân tại khu vực các bệnh viện.

Bà Ngọ và Nguyệt tiếp cận bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, giới thiệu bản thân là người quen của bác sĩ, hứa hẹn có thuốc gia truyền chữa khỏi bệnh nặng không cần phẫu thuật.

Khi có người tin tưởng, Nguyệt và bà Ngọ dẫn nạn nhân đến gặp Ngọc tại khu vực cổng Trường Đại học Dược Hà Nội. Tại đây, Ngọc trực tiếp đưa ra thông tin gian dối, thổi phồng công dụng của "thuốc", thực chất là củ thiên ma đã qua xử lý, rồi yêu cầu bị hại chuyển tiền. Với thủ đoạn trên, nhóm này đã lừa anh LHN số tiền 14 triệu đồng.

Qua đấu tranh, Ngọc còn khai nhận vào ngày 27-9-2025 đã lừa đảo chiếm đoạt 8 triệu đồng của ông LTT (trú tại Hà Nội) với thủ đoạn nêu trên.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.