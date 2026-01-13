Phát hiện nhóm người sử dụng vật dụng giống súng để 'đánh trận giả' ở Hà Nội 13/01/2026 13:44

(PLO)- Nhóm thanh niên sử dụng số lượng lớn vật dụng giống súng phục vụ hoạt động "đánh trận giả" thì bị người dân phát hiện, báo công an.

Sáng 13-1, Công an TP Hà Nội cho biết đã kịp thời xử lý nhóm 23 thanh niên, cùng số lượng lớn dụng cụ phục vụ hoạt động “đánh trận giả”.

Công an kiểm tra, phát hiện nhóm thanh niên dùng vật giống súng "đánh trận giả". Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút sáng 11-1, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo từ người dân về việc tại khu vườn nhãn cuối đường Thạch Cầu (phường Long Biên, TP Hà Nội) xuất hiện một nhóm người sử dụng vật dụng giống súng. Nhóm này trang bị nhiều công cụ để tổ chức hoạt động “đánh trận giả”.

Ngay lập tức, lực lượng công an đã tiến hiện trường hành kiểm tra, lập biên bản và ghi nhận nhóm đối tượng gồm 23 thanh niên, cùng số lượng lớn dụng cụ phục vụ hoạt động “đánh trận giả”. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 42 khẩu súng bắn đạn nhựa các loại, hơn 5kg đạn nhựa và nhiều trang bị hỗ trợ khác, như đồ bảo hộ, phụ kiện gắn kèm.

Toàn bộ số người có liên quan và tang vật đã được lập biên bản bàn giao cho Công an phường Long Biên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: CA.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc sử dụng các loại dụng cụ mô phỏng vũ khí, đặc biệt là súng bắn đạn nhựa để tổ chức các hoạt động “đánh trận giả” tại khu vực công cộng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Trong bối cảnh đô thị đông dân cư, những hoạt động này rất dễ gây hiểu lầm cho người dân, tạo tâm lý hoang mang, lo lắng, thậm chí có thể dẫn đến những phản ứng tiêu cực hoặc tình huống đối đầu nguy hiểm nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Bên cạnh đó, việc tụ tập đông người, mang theo vật dụng giống vũ khí còn có thể bị các đối tượng xấu lợi dụng, gây khó khăn cho công tác quản lý địa bàn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính người tham gia và những người xung quanh. Do vậy, công tác nắm tình hình, tiếp nhận và xử lý kịp thời tin báo từ quần chúng nhân dân đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Công an TP Hà Nội cũng khuyến cáo người dân không tự ý tàng trữ, sử dụng các loại dụng cụ mô phỏng vũ khí, súng bắn đạn nhựa, đạn nhựa hoặc tổ chức các hoạt động mang tính mô phỏng chiến đấu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.