Từ tin nhắn rác, công an lần ra 'xưởng' làm giấy tờ giả của thanh niên am hiểu công nghệ 19/09/2025 09:28

(PLO)- Từ những tin nhắn quảng cáo trôi nổi trên không gian mạng, các trinh sát của Công an TP Huế đã triệt phá một đường dây làm giấy tờ giả hoạt động tinh vi do một "ông trùm" am hiểu công nghệ cầm đầu.

Công an TP Huế cùng các đơn vị nghiệp vụ đã triệt phá thành công một đường dây chuyên làm giả giấy tờ, tài liệu với quy mô lớn, hoạt động trên không gian mạng. Đường dây này do một nam thanh niên 9x am hiểu công nghệ thông tin cầm đầu, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Từ những tin nhắn rác

Quá trình điều tra bắt đầu khi Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế phát hiện những tin nhắn quảng cáo dịch vụ làm giấy tờ giả được gửi hàng loạt qua tin nhắn. Nhận thấy quy mô của chiến dịch quảng cáo này không phải là hành vi nhỏ lẻ, lực lượng công an đã vào cuộc điều tra.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Phạm Duy Phú thực hiện lại các hành vi làm giấy tờ giả. Ảnh: H.NHUNG

Điều gây khó khăn cho việc truy vết là mọi giao dịch với khách hàng đều được thực hiện qua các tài khoản Zalo, Messenger ảo và không bao giờ lộ mặt. Việc thanh toán chủ yếu diễn ra theo hình thức nhận hàng trả tiền.

Manh mối đầu tiên xuất hiện khi cơ quan chức năng lần theo dòng tiền chi cho việc quảng cáo trên Facebook và tìm ra PHD (34 tuổi, trú tại TP Hà Nội). Tuy nhiên, D chỉ là người được thuê để chạy quảng cáo và không biết người thuê mình là ai.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Ban chuyên án phát hiện ra hệ thống phát tán tin nhắn được vận hành bởi ba máy chủ thuê ở nước ngoài và 35 chiếc điện thoại thông minh.

Bằng các biện pháp kỹ thuật, lực lượng công an đã xác định được nghi phạm cầm đầu là Phạm Duy Phú (33 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An), một người rất am hiểu về công nghệ thông tin, thiết kế và in ấn.

Mạng lưới làm giấy tờ giả với các chân rết tinh vi

Phạm Duy Phú được xác định là người chủ mưu, trực tiếp điều hành toàn bộ đường dây. Phú cùng với hai đồng phạm thân tín là Trần Quốc Huy (31 tuổi) và Nguyễn Phi Định (28 tuổi) đã thuê một căn hộ cao cấp, biệt lập tại tỉnh Nghệ An để làm nơi sản xuất giấy tờ giả.

Các loại giấy tờ được nhóm thanh niên làm giả. Ảnh: H.NHUNG

Bên trong căn hộ này được trang bị đầy đủ các loại máy móc hiện đại như máy in công nghệ cao, máy khắc laser, máy dập dấu nổi và hàng nghìn phôi bằng, chứng chỉ, căn cước công dân... để sản xuất giấy tờ giả, độ tinh vi cao.

Sau khi sản xuất xong, giấy tờ giả được tập hợp và gửi cho một đầu mối tại Hà Nội do Nguyễn Huy Tiến (46 tuổi) và Đinh Xuân Nam (25 tuổi) phụ trách.

Nhóm này tiếp tục chia nhỏ các gói hàng và gửi từ nhiều bưu cục khác nhau để đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Ngoài ra, Mai Quốc Việt (25 tuổi) được giao nhiệm vụ tạo mã vận đơn và theo dõi quá trình vận chuyển.

Từ khi hoạt động vào năm 2022 đến nay, đường dây của Phú đã thu lợi bất chính số tiền hơn 4 tỉ đồng.

Sau khi thu thập đầy đủ bằng chứng, Ban chuyên án đã quyết định phá án. Nhiều tổ công tác đã được triển khai, đồng loạt ập vào nơi sản xuất giấy tờ giả tại tỉnh Nghệ An và nơi ở của các đối tượng trong đường dây tại Hà Nội.

Tại hiện trường, công an thu giữ 35 điện thoại, nhiều bộ máy tính, máy in các loại cùng hơn 15.000 phôi giả và nhiều giấy tờ giả đã thành phẩm như căn cước công dân, bằng đại học, giấy phép lái xe....

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố tám bị can về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.