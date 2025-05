Hành trình theo dấu kẻ sát hại hàng xóm ở Quảng Trị rồi bỏ trốn 23/05/2025 08:56

(PLO)- Lần theo dấu vết, chỉ sau 26 giờ gây án, nghi can sát hại hàng xóm ở Quảng Trị bị trinh sát bắt giữ tại Quảng Nam.

Ngày 23-5, Trung tá Hồ Sỹ Đông, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết đã di lý bị can Võ Thế Hùng (43 tuổi; ở xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh) từ Quảng Nam về Quảng Trị để điều tra.

Bị can Võ Thế Hùng bị bắt khi đang trốn ở Quảng Nam.

Theo đó, ngay khi nhận được thông tin về vụ giết người xảy ra tại xã Vĩnh Giang, Công an tỉnh Quảng Trị đã lập tức triển khai lực lượng đến hiện trường để làm rõ vụ việc và truy bắt thủ phạm.

Các đơn vị nghiệp vụ, chó nghiệp vụ được huy động trong cuộc truy bắt. Công an xác định Hùng đã rời khỏi khu vực xã Vĩnh Giang.

Xuyên đêm truy xét, Công an tỉnh Quảng Trị xác định sau khi gây án, Hùng đến cổng chào xã Vĩnh Giang, sau đó đón xe ôm lên chợ Kênh, đi xe buýt rồi xe khách vào TP Huế.

Đến Huế, Hùng vào cửa hàng điện thoại trên đường Nguyễn Trãi (phường Tây Lộc, TP Huế) bán điện thoại. Sau đó, đi xe ôm đến Bến xe phía Nam TP Huế.

Từ Bến xe phía Nam TP Huế, Hùng theo xe khách vào Bến xe ở TP Đà Nẵng. Sau đó di chuyển ra khỏi bến xe và đi một số tuyến đường ở TP Đà Nẵng.

Sau đó, Hùng thuê xe Grab vào phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) thì bị Cảnh sát hình sự Quảng Trị bắt giữ vào lúc 13 giờ ngày 22-5.

Trung tá Hồ Sỹ Đông cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt gọn Võ Thế Hùng sau 26 giờ gây án.

Trước đó, vào ngày 22-5, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can và Quyết định nã bị can Võ Thế Hùng.

Công an truy bắt Võ Thế Hùng - hung thủ sát hại hàng xóm ở Quảng Trị rồi bỏ trốn vào ngày 21-5.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 10 giờ 30 ngày 21-5, chính quyền xã Vĩnh Giang nhận tin báo ông NTT (63 tuổi, xã Vĩnh Giang) tử vong, hung thủ gây ra án mạng là Hùng.

Sau khi gây án, Hùng đã rời khỏi hiện trường. Thời điểm bỏ trốn, Hùng cởi trần, mặc quần đùi, đi bộ về khu vực rừng rậm ở xã Vĩnh Giang.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan truy xét để bắt giữ Hùng.