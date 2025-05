Nghi can sát hại hàng xóm ở Quảng Trị bị bắt tại Quảng Nam 22/05/2025 14:21

Chiều 22-5, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã bắt được Võ Thế Hùng (43 tuổi, ở xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh), nghi phạm sát hại hàng xóm vào ngày 21-5 rồi bỏ trốn khỏi địa bàn.

Nghi phạm giết hàng xóm ở Quảng Trị bị bắt ở Quảng Nam. Ảnh: Công an Quảng Trị.

Theo đó, khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, tại phường Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng và Công an phường Điện Ngọc (Điện Bàn - Quảng Nam) đã bắt giữ được Võ Thế Hùng.

Hùng được xác định là hung thủ sát hại hàng xóm ở xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị vào ngày 21-5 rồi sau đó đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan Công an đang làm việc với Hùng để làm rõ hành vi, động cơ phạm tội và xử lý theo đúng quy định pháp luật.



Như PLO đã đưa tin, khoảng 10 giờ 30 ngày 21-5, chính quyền xã Vĩnh Giang nhận tin báo ông NTT (63 tuổi, xã Vĩnh Giang) tử vong, hung thủ gây ra án mạng là Hùng.

Sau khi gây án, Hùng đã rời khỏi hiện trường. Thời điểm bỏ trốn, Hùng cởi trần, mặc quần đùi, đi bộ về khu vực rừng rậm ở xã Vĩnh Giang.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan truy xét để bắt giữ Hùng.