Clip: Nghi phạm sát hại hàng xóm ở Quảng Trị bật khóc khi bị bắt 22/05/2025 15:17

(PLO)- Nghi phạm sát hại hàng xóm ở Quảng Trị sau đó bỏ trốn đã bị cơ quan Công an bắt giữ khi đang trốn ở Quảng Nam.

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22-5, tại địa bàn phường Điện Ngọc, TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng và Công an phường Điện Ngọc (Quảng Nam) đã bắt giữ Võ Thế Hùng (43 tuổi, ở xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh).

Võ Thế Hùng là nghi phạm thực hiện hành vi sát hại người hàng xóm là ông NTT (63 tuổi, xã Vĩnh Giang) vào ngày 21-5 tại xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, sau đó đã bỏ trốn khỏi địa phương.