Kỹ thuật hình sự giải mã vụ xe khách tông ô tô dừng trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết 20/07/2025 15:52

(PLO)- Để có căn cứ vững chắc khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ tai nạn xe khách tông ô tô đang dừng trên cao tốc, lực lượng kỹ thuật hình sự đã thu thập các chứng cứ khoa học, làm sáng tỏ mọi nghi vấn.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết hôm 8-7 làm 3 người chết, hơn 30 hành khách bị thương, ngày 18-7, VKSND khu vực 12, tỉnh Lâm Đồng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt tạm giam đối với tài xế Trần Văn Cường về tội vi phạm quy định về tham giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ TNGT trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết.

Tuy nhiên vẫn có một số ý kiến cho rằng, xe khách 85F-000.37 đã bị sự cố, đột ngột dừng trên làn xe chạy, không có dải dừng khẩn cấp khiến xe khách 78F-002.64 do Trần Văn Cường điều khiển bị bất ngờ, khó có thể tránh được.

Tại Km 220 + 100m, Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, nơi xảy ra tai nạn, là đoạn đường thẳng, trải nhựa bằng phẳng, được phân chia bằng dải phân cách cố định, nhưng không có làn dừng khẩn cấp, không có đèn chiếu sáng.

Điều này đặt ra thách thức lớn cho công tác điều tra, đặc biệt trong việc khám nghiệm hiện trường và phương tiện, khi hiện trường dễ bị xáo trộn bởi các yếu tố khách quan và chủ quan.

Các giám định viên Phòng Cảnh sát Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm phương tiện. Ảnh VÕ TÙNG.

Đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều về nguyên nhân vụ việc, giám định viên kỹ thuật hình sự đã đóng vai trò quyết định trong việc khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ, giúp làm rõ nguyên nhân thật sự của vụ tai nạn. Khi các yếu tố ngoại cảnh như thiếu làn dừng khẩn cấp và sự cố bất ngờ được đưa vào cuộc tranh luận, lực lượng kỹ thuật hình sự đã làm sáng tỏ mọi nghi vấn bằng những chứng cứ khoa học, mang đến công lý và sự thật cho tất cả những bên liên quan.

Các giám định viên phải đi xa cả cây số để thu thập dấu vết vỏ xe bị nổ. Ảnh VÕ TÙNG.

Trưa 9-7, hơn 10 tiếng đồng hồ sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, có mặt tại cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết, giữa trưa nắng chúng tôi chứng kiến cảnh các Cảnh sát kỹ thuật hình sự vẫn đi bộ dò từng mét đường, cách xa vị trí hiện trường gần cả cây số và xuống cả dưới đường cao tốc để thu thập chứng cứ.

Vỏ xe khách bị nổ để lộ vành kim loại. Ảnh PĐ.

Kết quả khám nghiệm cho thấy xe 85F-000.37 bị vỡ bánh sau bên phải, mặt lăn cao su bong tróc hoàn toàn, để lộ vành kim loại.

Lực lượng kỹ thuật hình sự còn phát hiện mảnh cao su của vỏ bánh xe nằm rải rác trên mặt đường và dưới nền đất cách hiện trường gần một cây số. Điều này chứng tỏ xe 85F-000.37 đã bị sự cố kỹ thuật, không dừng đột ngột mà đã di chuyển chậm sau khi gặp sự cố trước khi dừng hẳn để kiểm tra.

Từng dấu vết nhỏ nhất đều được các giám định viên cẩn thận thu thập. Ảnh VÕ TÙNG.

Trong khi đó, dữ liệu giám sát hành trình của xe 78F-002.64 cho thấy xe này chạy với tốc độ 89 km/h trước khi va chạm.

Lời khai của tài xế Trần Văn Cường cho thấy: Do không giữ khoảng cách an toàn với xe tải phía trước (khoảng 20-30 mét), khi xe tải lách sang trái để tránh xe 85F-000.37, Cường chỉ còn khoảng 30-40 mét để phản ứng. Cường đã đánh lái và đạp phanh, nhưng không kịp tránh va chạm do có xe tải khác chạy song song bên trái.

Gíam định viên xác định các điểm va chạm qua khám nghiệm dấu vết.

Căn cứ vào biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường, kết quả kiểm tra phương tiện, giám định tử thi, dấu vết va chạm, dữ liệu giám sát hành trình và video giám sát tài xế, lực lượng kỹ thuật hình sự đã cung cấp các bằng chứng khoa học, khẳng định: Nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ lỗi của tài xế Trần Văn Cường đã không đảm bảo khoảng cách an toàn, bác bỏ các ý kiến cho rằng tai nạn là bất khả kháng vì xe 85F-000.37 dừng đột ngột.

Kỹ thuật hình sự đóng vai trò không thể thiếu trong các vụ án trong đó có nhiều vụ án TNGT, nơi thường các tình huống bất ngờ dễ gây tranh cãi. Việc khoanh vùng, bảo vệ và khám nghiệm hiện trường đòi hỏi sự nhanh chóng, chính xác và tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật. Các kết quả giám định kỹ thuật hình sự không chỉ giúp làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc mà còn cung cấp cơ sở khoa học để xác định trách nhiệm, đảm bảo tính khách quan và công bằng trong quá trình điều tra.

Trong vụ án này, vai trò của các giám định viên Phòng Cảnh sát Kỹ thuật hình sự Công an Lâm Đồng đã góp phần cung cấp các thông tin khách quan và khoa học, giúp cơ quan điều tra có thêm cơ sở để đưa ra các quyết định điều tra phù hợp, góp phần xóa tan những nghi ngờ và ý kiến trái chiều, mang lại sự minh bạch cho vụ án.