Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Đến trưa 9-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ hoàn tất giám định pháp y, khám nghiệm hiện trường, phương tiện trong vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết đoạn qua xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe khách 85F-000.37 lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết, khi đến km 220+100 thuộc xã Hàm Liêm thì bị nổ bánh sau.

Tài xế LPAV xe khách 85F-000.37 (ngụ tỉnh Ninh Thuận cũ, nay là Khánh Hòa) cho xe dừng trên làn đường xe chạy do đoạn xe gặp sự cố không có dải dừng khẩn cấp.

Khi tài xế LPAV cùng phụ xe TGB vừa xuống xe để kiểm tra thì xe khách 78F-002.64 chạy cùng chiều phía sau tông vào đuôi xe khách đang dừng. Cú tông làm tài xế cùng phụ xe 85F-000.37 tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn còn làm phụ xe 78F-002.64 là anh PKT (25 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk) tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Theo báo cáo ban đầu, khoảng 23 giờ 45 ngày 8-7, tại km 220+100 cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đoạn thuộc xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng, xe khách 78F-002.64 lưu thông theo hướng Khánh Hòa - TP.HCM tông vào đuôi xe khách 85F-000.37 đang bị sự cố dừng trên làn đường xe chạy theo hướng cùng chiều. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, mặt đường khô ráo, đầy đủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ.

Vụ tai nạn làm 34 người trên hai xe khách bị thương, được đưa đến cáp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Trong đó, có 14 người ngụ TP.HCM, 12 người ở Khánh Hòa, sáu người ở Đắk Lắk, bốn người ở Hà Nội, Vĩnh Long... Phần lớn đều chỉ bị thương nhẹ nên đã xuất viện.

Có hai người bị thương nặng là bé trai THN (9 tuổi, ngụ Thủ Đức, TP.HCM) với chẩn đoán chấn thương bụng kín, theo dõi vỡ tạng rỗng-dị vật cản quang trong dạ dày; dập phổi đã chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM lúc 3 giờ 15 cùng ngày.

Anh VHĐ (24 tuổi, ngụ xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng) bị chấn thương ngực, vai phải, vùng chậu. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi tại khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình với tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không yếu liệt chi.

Sáng 9-7, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm, hỗ trợ các nạn nhân đang cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Nhiều vụ tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết dài hơn 100 km, nền đường rộng 17 m, vận tốc tối đa 90 km/giờ. Cao tốc này có bốn làn xe, không có làn dừng khẩn cấp mà chỉ bố trí một số điểm dừng khẩn cấp cách quãng 4 – 5 km/1 điểm.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, chín tháng năm 2024, trên hai tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây qua địa bàn tỉnh Bình Thuận cũ đã xảy 16 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người, bị thương tám người. Trong đó, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết xảy ra 13 vụ, làm chết chín người, bị thương tám người.

Một vụ tai nạn trên cáo tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Từ ngày 18 đến 24-9-2024, trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết liên tiếp xảy ra hai vụ xe khách đâm vào đuôi ô tô phía trước cùng chiều, làm chết ba người, bị thương 13 người.

Trước tình trạng trên, năm 2024, Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an chỉ đạo, kiến nghị giải quyết, khắc phục những bất cập và bảo đảm an toàn giao thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Cụ thể, đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo đơn vị bảo trì, cơ quan liên quan khẩn trương đưa vào hoạt động hệ thống đèn chiếu sáng tại các nút giao; kiến nghị sớm triển khai dự án xây dựng hệ thống camera giám sát giao thông, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên cao tốc. Hiện nay hệ thống đèn chiếu sáng đã có nhưng chưa lắp đặt xong hệ thống camera.

Chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng ô tô, yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn quản lý bắt buộc trang bị theo phương tiện biển báo hiệu nguy hiểm để cảnh báo khi dừng, đỗ xe.

Đề nghị Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông trong quá trình tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng ô tô dừng, đỗ chiếm phần đường xe chạy nhưng không đặt biển báo hiệu cảnh báo nguy hiểm ở phía sau xe theo quy định (biển số W.247 QCVN41:2019/BGTVT).

Kịp thời yêu cầu cẩu kéo, giải tỏa các ô tô hư hỏng, bị sự cố dừng, đỗ dọc đường đến vị trí an toàn trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo -Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.