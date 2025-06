Lý do đại ca giang hồ Tuấn 'thần đèn' ở Thanh Hóa xộ khám 03/06/2025 11:02

(PLO)- Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn cùng 6 bị can khác về hai tội danh vi phạm về khai thác tài nguyên và vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.