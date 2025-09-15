Công an Đồng Nai triệt nhóm làm giả giấy tờ có gắn chíp điện tử 15/09/2025 15:27

(PLO)- Công an Đồng Nai vừa triệt phá đường dây làm giả các loại giấy tờ có gắn thiết bị chíp điện tử.

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Công an xã Trảng Bom, Công an xã Hưng Thịnh bắt giữ năm người trong đường dây làm giả giấy tờ.

Công an thu giữ 20 thiết bị điện tử các loại, trên 200 loại giấy tờ, bằng cấp, phôi, thẻ nhựa có gắn chíp điện tử dùng cho hoạt động sản xuất, làm giấy tờ giả; trên 10GB dữ liệu điện tử phôi mềm để in giấy tờ giả và trên 500 mã vận đơn dùng trong hoạt động giao nhận giấy tờ giả, cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Các nghi can đường dây làm giả giấy tờ. Ảnh: CA.

Quá trình đấu tranh, nhóm này khai nhận từ năm 2022 đã đăng bài quảng cáo trên mạng xã hội để nhận làm giấy tờ giả các loại.

Sau đó nhóm thuê phòng trọ tại xã Trảng Bom rồi mua máy móc để làm giả giấy tờ như: máy tính, máy in màu, máy ép nhựa, máy photocopy để làm giả giấy tờ.

Trong quá trình thực hiện hành vi nhóm này sẽ có người môi giới, đăng bài quảng cáo, liên hệ với người mua giấy tờ giả rồi thuê người vận chuyển, giao, nhận giấy tờ giả cho người mua.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này khai nhận đã sản xuất, làm giả và vận chuyển trên 500 giấy tờ giả các loại gồm: sổ đỏ, thẻ CCCD, bằng cấp các loại, bằng lái xe, đăng ký xe, đăng kiểm xe, giấy khai sinh, giấy khám sức khỏe, giấy xác nhận các loại… thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.