Con vào lớp 1, lớp 6 tại TP.HCM: Phụ huynh bỏ qua bước này sẽ mất quyền lợi 12/01/2026 15:21

(PLO)- Để chuẩn bị tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý phụ huynh có con vào lớp 1 và lớp 6 phải thực hiện rà soát, xác nhận thông tin trên hệ thống trước ngày 3-3.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ban hành văn bản rà soát dữ liệu phục vụ công tác tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn TP.HCM năm học 2026-2027.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, tất cả học sinh trong độ tuổi tuyển sinh vào mầm non, tuyển sinh lớp 1, lớp 6 phải có hồ sơ dữ liệu đầy đủ trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục.

Các bé Trường Mầm non Tân Phong, phường Tân Hưng trong một hoạt động. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đối tượng rà soát là trẻ đang học lớp lá tại các cơ sở giáo dục mầm non, học sinh đang học lớp 5 tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn; trẻ trong độ tuổi tuyển sinh vào lớp 1 nhưng chưa học mầm non ở nơi ở hiện tại thuộc các phường, xã, đặc khu trên địa bàn TP.

5 bước thực hiện

Bước 1: Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông phải đảm bảo tất cả học sinh thuộc diện tuyển sinh đều có mã định danh và thực hiện xác thực dữ liệu định danh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trường hợp học sinh chưa có mã định danh vì lý do đặc biệt (trẻ em cơ nhỡ, người nước ngoài), UBND phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp danh sách, kèm minh chứng và chuyển về Sở GD&ĐT.

Bước 2: Cơ sở giáo dục thực hiện đồng bộ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu ngành sang cơ sở dữ liệu tuyển sinh đầu cấp. Đồng thời, thông báo tài khoản đăng nhập đến phụ huynh để rà soát thông tin trên trang tuyển sinh đầu cấp của TP.

Bước 3: Phụ huynh truy cập vào trang tuyển sinh đầu cấp của TP để cập nhật, kiểm tra, xác nhận thông tin chính thức. Trường hợp cần điều chỉnh thông tin, phụ huynh nhập nội dung đề nghị điều chỉnh, đính kèm minh chứng lên hệ thống (bản scan giấy khai sinh của học sinh, hình ảnh thông tin VNeID chứa nội dung nơi ở hiện tại của phụ huynh và học sinh).

Bước 4: Trường xác minh nội dung phụ huynh đề nghị điều chỉnh và tiến hành điều chỉnh thông tin. Sau khi trường điều chỉnh, phụ huynh truy cập trang tuyển sinh đầu cấp để kiểm tra, xác nhận thông tin chính xác.

Bước 5: Kết thúc rà soát dữ liệu.

Trang tuyển sinh đầu cấp của Sở GD&ĐT TP.HCM. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Thời gian thực hiện

Từ ngày 14-1: Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn trực tuyến cho UBND các phường, xã, đặc khu về quy trình rà soát và cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu ngành giáo dục.

Từ ngày 15-1 đến 2-2: UBND phường, xã, đặc khu xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, tập huấn các đơn vị liên quan và ban hành văn bản hướng dẫn triển khai đến các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn.

Trong giai đoạn này, các trường mầm non, tiểu học, THCS rà soát, cập nhật dữ liệu học sinh cuối cấp trên cơ sở dữ liệu ngành tại địa chỉ: https://csdl.hcm.edu.vn; xác thực thông tin định danh học sinh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đồng bộ dữ liệu học sinh cuối cấp sang hệ thống tuyển sinh đầu cấp và thông báo tài khoản đăng nhập cho phụ huynh.

Từ ngày 3-2 đến 3-3: Phụ huynh thực hiện rà soát thông tin con em trên trang tuyển sinh đầu cấp của thành phố (tài khoản, mật khẩu sẽ do nhà trường cấp).

Trong thời gian này, các trường tiếp tục rà soát, điều chỉnh thông tin học sinh (nếu có). UBND phường, xã, đặc khu cập nhật danh sách trẻ 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1 chưa học mầm non và học sinh lớp 5 của các cơ sở giáo dục thường xuyên lên hệ thống tuyển sinh. Phụ huynh của hai nhóm đối tượng này cần đặc biệt lưu ý kiểm tra thông tin.

Từ ngày 4-3 đến 9-3: Sở GD&ĐT tổng hợp danh sách trẻ dự kiến vào lớp 1 và học sinh lớp 5 chuẩn bị vào lớp 6 năm học 2026-2027, gửi UBND phường, xã, đặc khu để rà soát, xác nhận. Đây là cơ sở để xây dựng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp trình UBND TP.HCM phê duyệt.

Trường hợp phụ huynh không thực hiện rà soát dữ liệu hoặc không xác nhận thông tin trong thời hạn quy định, hệ thống tuyển sinh đầu cấp sẽ tự động xem như phụ huynh đã chấp nhận toàn bộ thông tin hiện có trên trang tuyển sinh đầu cấp của TP và sử dụng làm căn cứ chính thức trong quá trình tuyển sinh.

Các yêu cầu thay đổi, điều chỉnh dữ liệu liên quan đến nơi ở hiện tại sau thời gian quy định sẽ không được giải quyết, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như chuyển đến từ tỉnh, TP khác hoặc có lý do chính đáng.

Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu UBND 168 phường, xã, đặc khu phối hợp lực lượng công an cùng cấp rà soát thông tin trẻ trong độ tuổi vào lớp 1 chưa học mầm non và học sinh lớp 5 học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên, đặc biệt là thông tin “nơi ở hiện tại” trên VNeID của phụ huynh.

UBND phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm cập nhật danh sách các đối tượng này lên hệ thống và thông báo phụ huynh kiểm tra, xác nhận thông tin trên trang tuyển sinh đầu cấp.