Tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM: Xác thực nơi ở hiện tại qua VNeID 08/12/2025 15:04

(PLO)- 168 phường, xã, đặc khu tại TP.HCM phối hợp với Công an xác minh thông tin "nơi ở hiện tại" của học sinh qua hệ thống VNeID để phục vụ cho công tác tuyển sinh đầu cấp.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có thông báo kết luận của ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2025-2026. Trong đó, sở có chỉ đạo mới nhất về công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027.

Học sinh Trường Tiểu học Thuận Kiều, phường Đông Hưng Thuận trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Xây dựng chi tiết kế hoạch tuyển sinh đầu cấp

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh do UBND TP ban hành và các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT, UBND phường, xã và đặc khu có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp chi tiết đối với các lớp 1, lớp 6, phù hợp với quy mô trường lớp, mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn. Đảm bảo 100% học sinh trong độ tuổi được đi học theo đúng quy định của pháp luật.

Các địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT trong việc tổ chức quản lý, xác thực đầy đủ, chính xác dữ liệu tuyển sinh tại địa phương, bảo đảm thống nhất với cơ sở dữ liệu ngành và dữ liệu dân cư. Cụ thể thực hiện rà soát, thống kê và cập nhật đầy đủ thông tin trẻ em trong độ tuổi đến trường theo từng khu phố, ấp; kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp biến động dân cư.

Phối hợp với Công an cấp xã xác minh thông tin “nơi ở hiện tại” của học sinh thông qua hệ thống VNeID, bảo đảm tính chính xác, hợp lệ và đồng bộ của dữ liệu phục vụ công tác tuyển sinh.

Các địa phương thường xuyên cập nhật, chuẩn hoá và đồng bộ dữ liệu với hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

Các địa phương tổ chức quy hoạch và phân bổ học sinh theo đúng chỉ tiêu và kế hoạch tuyển sinh tại địa phương. Thực hiện quy hoạch điểm coi thi trên cơ sở số liệu học sinh lớp 9 từ các trường THCS trên địa bàn.

Phân bổ học sinh vào các trường mầm non, tiểu học, THCS theo đúng chỉ tiêu, quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp; không để xảy ra quá tải cục bộ và vượt quy mô cho phép.

Tuyển sinh trực tuyến và đảm bảo minh bạch

168 UBND phường, xã, đặc khu phải giám sát đầy đủ công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân sự tại các điểm thi và các cơ sở giáo dục tham gia tuyển sinh; kịp thời chấn chỉnh các nội dung chưa bảo đảm yêu cầu.

Tổ chức tư vấn, hướng dẫn phụ huynh thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn. , bảo đảm phụ huynh nắm rõ quy trình, hạn chế sai sót.

Các địa phương có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý sơ bộ các phản ánh, kiến nghị của người dân trong phạm vi thẩm quyền; tổng hợp báo cáo và đề xuất Sở GD&ĐT đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Các đơn vị bảo đảm mọi khâu trong quy trình tuyển sinh và tổ chức thi được thực hiện công bằng, khách quan, công khai và minh bạch; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, can thiệp trái quy định.

Đặc biệt, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các đơn vị bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của học sinh và phụ huynh theo Nghị định số 13/2023 và các quy định pháp luật liên quan; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm.

Các địa phương không yêu cầu phụ huynh cung cấp hồ sơ, giấy tờ bổ sung khi các thông tin đã được xác thực đầy đủ trên hệ thống VNeID và cơ sở dữ liệu dân cư, trừ trường hợp cần thiết phải đối chiếu hoặc theo quy định pháp luật.