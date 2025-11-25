Thêm 1 trường bỏ xét học bạ trong kỳ tuyển sinh 2026 25/11/2025 16:45

(PLO)- 1 trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội công bố không xét học bạ ở bất kỳ ngành nào trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2026.

Ngày 25-11, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (VNU-SIS) - Đại học Quốc gia Hà Nội, công bố các phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2026.

Theo đó, nhà trường thông báo không xét học bạ THPT đối với tất cả các ngành đào tạo. Thí sinh cần tham gia một trong các phương thức xét tuyển theo thông báo chính thức của trường.

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (VNU-SIS) - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố không xét học bạ ở bất kỳ ngành nào trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2026. (Ảnh minh hoạ: TT)

Cụ thể, nhà trường áp dụng 5 phương thức tuyển sinh:

- Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội: Thí sinh sử dụng điểm bài thi HSA để xét tuyển vào các ngành theo ngưỡng điểm nhận hồ sơ được công bố.

- Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2026: Sử dụng điểm thi THPT theo tổ hợp xét tuyển phù hợp với từng ngành.

- Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và thi năng khiếu: Áp dụng cho các ngành yêu cầu năng khiếu, bao gồm các chương trình: Thiết kế và sáng tạo (Thời trang và sáng tạo, Đồ họa công nghệ số, Thiết kế nội thất bền vững); Nghệ thuật thị giác (Nhiếp ảnh nghệ thuật, Nghệ thuật tạo hình đương đại); Kiến trúc và Thiết kế cảnh quan.

- Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: Áp dụng đối với thí sinh sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hợp lệ (IELTS, TOEFL iBT…).

- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Thực hiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đề án tuyển sinh đại học năm 2026 của trường được công bố chính thức trong thời gian tới trên website của nhà trường. Thí sinh có thể theo dõi để cập nhật mã ngành, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển và các mốc thời gian tuyển sinh quan trọng.

Năm học 2025-2026, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển 1.200 chỉ tiêu, xét học bạ đối với nhiều ngành thông qua hai phương thức: xét kết hợp học bạ với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc xét học bạ với kết quả thi năng khiếu.