Năm 2026: Đại học đổi cách xét tuyển, giảm phụ thuộc điểm học bạ 30/10/2025 05:54

(PLO)- Không ít trường đại học từ năm 2026 sẽ thu hẹp, thậm chí bỏ hẳn xét tuyển bằng điểm THPT (học bạ).

Thời điểm này, nhiều trường đại học (ĐH) đã công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026. Không ít trường dự kiến thu gọn phương thức, tăng các hình thức đánh giá năng lực và điều chỉnh cơ cấu ngành đào tạo. Việc công bố sớm giúp thí sinh có thêm thời gian chuẩn bị và lựa chọn cách xét tuyển phù hợp.

Giảm xét tuyển học bạ, tăng xét tuyển tổng hợp

Trường ĐH Công Thương TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục duy trì 5 phương thức xét tuyển: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ THPT; xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM; xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của ĐH Sư phạm TP.HCM kết hợp học bạ.

Theo ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, việc tiếp tục đa dạng phương thức xét tuyển nhằm tạo thêm cơ hội cho thí sinh, giảm áp lực phụ thuộc vào một kỳ thi duy nhất. Tuy nhiên, ông cũng cho biết trường đang thực hiện lộ trình đổi mới tuyển sinh.

“Từ năm 2028, trường dự kiến bỏ xét học bạ, thay bằng phương thức đánh giá năng lực tổng hợp, kết hợp kết quả học tập THPT, điểm thi tốt nghiệp THPT và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM. Mục tiêu là đánh giá toàn diện hơn năng lực học tập của thí sinh” – ThS Sơn thông tin.

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cũng dự kiến có thay đổi lớn trong mùa tuyển sinh năm 2026. Cụ thể, trường dự kiến bỏ các phương thức xét tuyển riêng lẻ như xét học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT hay xét điểm thi đánh giá năng lực. Thay vào đó, chỉ còn hai phương thức chính: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT và xét tuyển tổng hợp.

Phương thức xét tuyển tổng hợp sẽ kết hợp nhiều nguồn điểm, gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và điểm học bạ. Tỉ trọng từng loại điểm sẽ được công bố khi Bộ GD&ĐT ban hành quy chế tuyển sinh chính thức. Đại diện trường cho biết phương án này đang ở giai đoạn dự kiến và sẽ điều chỉnh nếu có hướng dẫn mới; đồng thời khẳng định sẽ đảm bảo cơ hội cho thí sinh không tham gia kỳ thi đánh giá năng lực.

Mới đây, Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết sẽ không sử dụng học bạ trong bất kỳ phương thức xét tuyển nào, đồng thời không xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế như các năm trước. Trường tiếp tục sử dụng ba phương thức xét tuyển chính: Dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT; kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) của ĐH Quốc gia Hà Nội; chứng chỉ SAT.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cũng cho hay sẽ bỏ hoàn toàn xét tuyển học bạ từ năm 2026. Dự kiến áp dụng ba phương thức chính: Xét tuyển thẳng; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt đối với một số ngành. Với phương thức đánh giá năng lực chuyên biệt, trường có thể sử dụng hai môn thi, trong đó một môn được nhân hệ số 2, tùy yêu cầu từng ngành.

Những thay đổi này theo các trường nhằm đảm bảo tuyển sinh phản ánh đúng năng lực học tập và phù hợp lộ trình đổi mới tuyển sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo sớm công bố phương án tuyển sinh năm 2026 để giúp thí sinh có thời gian tìm hiểu kỹ, chuẩn bị cũng như lựa chọn ngành học phù hợp. Ảnh: VĂN VŨ

Xu hướng mở ngành mới, điều chỉnh tổ hợp môn

Song song với điều chỉnh phương thức xét tuyển, nhiều trường mở ngành đào tạo mới gắn với nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực kinh tế số, dịch vụ và công nghệ.

Theo công bố của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, năm 2026 trường dự kiến mở ba ngành mới: Ngôn ngữ Trung Quốc, bảo hiểm; quản trị khách sạn và dịch vụ ăn uống. Các phương thức xét tuyển dự kiến giữ nguyên như năm 2025, bao gồm: Xét tuyển thẳng; xét tuyển kết hợp kết quả học tập và thành tích THPT; xét tuyển bằng điểm kỳ thi V-SAT (kỳ thi đánh giá năng lực đầu vào trên máy tính); và xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trường ĐH Thương mại cũng dự kiến mở ngành khoa học máy tính với chương trình đào tạo chuyên sâu “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh”, nhằm mở rộng sang lĩnh vực công nghệ, dữ liệu và ứng dụng AI trong quản trị. Phương thức tuyển sinh dự kiến giữ ổn định như các năm trước, gồm xét tuyển thẳng, xét kết hợp và xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Chỉ tiêu và điểm sàn sẽ được công bố trong đề án tuyển sinh chính thức.

ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến giữ ổn định với ba phương thức: Xét tuyển tài năng; xét tuyển theo điểm kỳ thi đánh giá tư duy (TSA); xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Tổng chỉ tiêu khoảng 9.880, tương đương năm 2025. Trường nhấn mạnh tuyển sinh đảm bảo minh bạch, công bằng và tạo cơ hội cho học sinh ở nhiều vùng miền.

Bên cạnh thay đổi lớn về bỏ xét điểm học bạ, Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) còn gây chú ý khi không xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế – một thay đổi đáng chú ý so với các năm trước.

Năm 2026, trường dự kiến tuyển 4.020 chỉ tiêu cho 20 ngành đào tạo. Phần lớn các ngành sử dụng ba tổ hợp xét tuyển A00 (toán, lý, hóa), A01 (toán, lý, tiếng Anh) và X06 (toán, lý, tin học); riêng hai ngành công nghệ sinh học và công nghệ nông nghiệp bổ sung thêm tổ hợp A02 (toán, lý, sinh).

Đối với xét tuyển thẳng, trường chỉ áp dụng với thí sinh đạt giải các môn toán, vật lý, hóa học, tin học, thêm môn sinh học cho hai ngành công nghệ sinh học và công nghệ nông nghiệp.

Theo đại diện trường, những thay đổi này nhằm hướng đến chọn người phù hợp – những bạn trẻ yêu công nghệ, có khát vọng sáng tạo và chinh phục tri thức.