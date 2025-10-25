Nữ Giáo sư ĐH Quốc gia TP.HCM: Thầy cô dám thất bại, người học mới dám bước đi! 25/10/2025 11:11

(PLO)- GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai gợi ý 3 chữ “Dám nghĩ khác, Dám thất bại và Dám làm lại” đến tất cả thầy cô và các em học sinh, sinh viên của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Sáng 25-10, ĐH Quốc gia TP.HCM long trọng tổ chức Lễ Khai khóa năm học 2025 với chủ đề “Khát vọng đổi mới sáng tạo vì một Việt Nam hùng cường”.

Đây là sự kiện truyền thống của ĐH Quốc gia TP.HCM, nơi sinh viên được gặp gỡ, lắng nghe và được truyền cảm hứng từ các nhà lãnh đạo, trí thức, nhà khoa học và doanh nhân hàng đầu nhằm khơi dậy khát vọng cống hiến và niềm tự hào của thế hệ trẻ.

Đổi mới sáng tạo không phải là cuộc đua nước rút

Phát biểu buổi lễ, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, nhấn mạnh bước vào kỷ nguyên mới, ĐH Quốc gia TP.HCM ý thức sâu sắc trọng trách bồi dưỡng nhân tài, phát triển khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triển bền vững, tiến bộ xã hội.

ĐH Quốc gia TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 thuộc tốp 100 đại học hàng đầu châu Á, tiến tới tốp 100 thế giới.

“Không ở đâu có nhiều nhà khoa học như ở các cơ sở giáo dục ĐH, và ĐH Quốc gia phải là nơi có nhiều nhà khoa học và nhân tài có khát vọng nhất. Nhà nước đã kiến tạo mở đường, doanh nghiệp đã dấn thân tiên phong và đồng hành; giờ đây đến lượt ĐH phải hành động, thúc đẩy về khoa học, công nghệ để tăng tốc”- GS.TS Mai nhấn mạnh.

Bà cho biết giai đoạn 2025-2026 sẽ là giai đoạn thể hiện khát vọng đổi mới sáng tạo mạnh mẽ của ĐH Quốc gia TP.HCM, thông qua hợp tác “ba nhà”: Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp; chuẩn bị khánh thành Trung tâm đổi mới sáng tạo đầu năm 2026, hướng đến cùng TP.HCM xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo đẳng cấp quốc tế vào năm 2030.

GS Mai cho rằng đổi mới sáng tạo không phải là cuộc đua nước rút mà là một hành trình dài liên tục, đòi hỏi phải chấp nhận thất bại, khuyến khích thử nghiệm và vinh danh những ai dám đi những con đường chưa ai từng đi. Để có một văn hóa đổi mới sáng tạo, cần có niềm khát vọng, sự cộng hưởng của mỗi cá nhân và tổ chức dám chấp nhận thất bại, tìm tòi và phát hiện cái mới tạo ra giá trị.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM chia sẻ tại lễ khai khóa

Thầy cô không đi, người học cũng không đi trước

Trong bài chia sẻ của mình về đổi mới sáng tạo, GS.TS Thanh Mai gợi ý ba chữ đến tất cả thầy cô và các em học sinh, sinh viên, đó là “Dám nghĩ khác, Dám thất bại và Dám làm lại”.

Theo bà, các em hãy dám nghĩ những điều xa hơn, học hỏi từ bên trong và bên ngoài nhà trường, học từ thầy cô, bạn bè, học từ cả những chuyên gia và cả những người dân nước mình

“Thế giới đã phẳng, và con đường thành công phía trước chỉ dành cho những ai có suy nghĩ khác biệt. Hãy sẵn sàng đón nhận mọi thách thức trong học tập và nghiên cứu. Mỗi khó khăn là một cơ hội để học hỏi. Bài học quý giá nhất chính là học từ sự thất bại. Hãy chấp nhận thất bại và nhanh chóng đứng dậy, sẵn sàng làm lại với một phiên bản tốt hơn và kiên trì đến cùng với những giá trị mình theo đuổi. Dám làm lại hay làm lại nhưng với một cách khác đi chính là chúng ta đã có một bước tiến mới cho bản thân” – GS.TS Mai nhắn nhủ.

GS.TS Thanh Mai mong học sinh, sinh viên hãy chấp nhận thất bại và nhanh chóng đứng dậy, sẵn sàng làm lại với một phiên bản tốt hơn và kiên trì đến cùng với những giá trị mình theo đuổi

Đối với các nhà khoa học, viên chức, người lao động của ĐH Quốc gia TP.HCM, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai mong thầy cô hãy là một tấm gương để các thế hệ người học noi theo. Mỗi thầy cô hãy là người nuôi dưỡng khát vọng đổi mới sáng tạo. Hãy dám nghĩ khác để cải tiến công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu, quy trình làm việc, trong hỗ trợ người học và phục vụ cộng đồng.

“Thầy cô cũng như các người học, cũng sẽ có lúc thất bại, và tôi tin số lượng và nỗi đau thất bại của thầy cô khó hồi phục hơn các em học sinh, sinh viên rất nhiều. Nhưng đó cũng là lúc chúng ta cần làm gương cho các em, phải đứng lên từ thất bại ấy” – GS.TS Mai chia sẻ.

Từ đó, GS.TS Thanh Mai mong mỏi thầy cô hãy dám thử nghiệm đề tài mới phục vụ cho chính nhu cầu của xã hội, hãy dám nghĩ đến những đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu. Nếu kết quả chưa như mong đợi, chúng ta hãy chấp nhận, dũng cảm làm lại, thiện chí hợp tác, cầu thị học hỏi để hướng đến cái chung, cái hay, cái tốt.

“Trước đây vì sợ các rào cản pháp lý, đôi lúc chúng ta phải thận trọng, dẫn đến chùn bước, nhưng giờ cơ chế đã thông, hành lang pháp lý đã thoáng, nếu thầy cô không đi thì toàn bộ người học cũng sẽ không thể đi trước” – GS.TS Mai bày tỏ.

Tại lễ khai khóa, thầy cô, sinh viên còn được gặp gỡ, lắng nghe bài chia sẻ của TS Nguyễn Thanh Mỹ, một nhà khoa học và doanh nhân tiêu biểu. Ông sinh năm 1955 tại Trà Vinh, tốt nghiệp cử nhân hóa học tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM năm 1978.

TS Nguyễn Thanh Mỹ, nhà khoa học và doanh nhân tiêu biểu trò chuyện cùng thầy cô, sinh viên tại lễ khai khóa

Từ cậu bé bán kem nơi quê nghèo, ông trở thành tiến sĩ tại Canada, sáng lập doanh nghiệp công nghệ đạt doanh thu hàng trăm triệu đô la và sở hữu hơn 700 bằng sáng chế quốc tế.

Chọn trở về Trà Vinh khởi nghiệp, ông lan tỏa tinh thần “dám nghĩ – dám làm”, khát vọng cống hiến cho quê hương. Ông sáng lập Mylan Group – công ty công nghệ cao đầu tiên của tỉnh. Ông cũng là người sáng lập Quỹ Nguyễn Thanh Mỹ, đã tài trợ hơn 62,5 tỉ đồng cho các hoạt động học bổng, xây dựng cơ sở vật chất và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.