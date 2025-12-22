Trường học hạn chế tối đa bơi lội, tắm biển khi tổ chức ngoại khóa 22/12/2025 12:21

(PLO)- Một số trường học tại TP.HCM ưu tiên tổ chức hoạt động ngoại khoá tại chỗ hoặc chọn địa điểm bên ngoài phù hợp, an toàn.

Về việc tổ chức hoạt động ngoại khoá, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hiệp Tân, phường Phú Thạnh, TP.HCM, cho biết công tác được trường triển khai chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho học sinh.

Theo bà Nguyệt, ban giám hiệu đều khảo sát thực tế, đi tiền trạm các địa điểm để đánh giá sân bãi, khuôn viên và điều kiện an toàn. Trên cơ sở đó, trường xây dựng kế hoạch chi tiết, yêu cầu đơn vị phối hợp để có phương án bảo vệ học sinh cụ thể.

Học sinh Trường Tiểu học Hiệp Tân tham gia hoạt động ngoại khóa. Ảnh: NTCC

Công tác giám sát được chú trọng từ khâu đón trẻ, di chuyển trên xe đến các hoạt động tham quan, ăn uống và nghỉ ngơi.

Trước mỗi chuyến đi, giáo viên đều rà soát danh sách, lưu ý các em có bệnh nền, dị ứng hoặc hiếu động để quản lý phù hợp. Mỗi lớp đều có giáo viên, bảo mẫu và hướng dẫn viên đi kèm.

Đối với học sinh có vấn đề sức khỏe, trường bố trí sinh hoạt tại chỗ thay vì tham gia hoạt động bên ngoài. Do đó, mỗi đợt ngoại khóa thường chia làm hai nhóm. Nhóm tham gia ngoại khoá và nhóm không đi thực tế vẫn được tổ chức các hoạt động phù hợp, đảm bảo quyền lợi học tập và trải nghiệm.

Học sinh Trường Tiểu học Hiệp Tân không đăng ký đi tham quan thực tế sẽ được trường tổ chức các trò chơi tại sân trường. Ảnh: NTCC

Trong suốt quá trình, ban giám hiệu cử cán bộ quản lý đi cùng đoàn để bao quát và xử lý kịp thời các tình huống. Riêng hoạt động liên quan đến nước, giáo viên phải tổ chức sinh hoạt kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh trước khi tham gia.

Theo bà Nguyệt, hoạt động ngoại khóa tại trường tổ chức trên tinh thần tự nguyện. Thực tế mỗi đợt chỉ khoảng 50% học sinh đăng ký, số còn lại sinh hoạt tại trường. Dù tham gia hay không, học sinh đều tiếp cận chung chủ đề qua phim tư liệu, bảo tàng trực tuyến, trò chơi dân gian hoặc viết bài cảm nhận.

Thời gian qua, học sinh khối 1, 2 đã tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh – Bến Nhà Rồng; khối 3, 4, 5 trải nghiệm tuyến metro và tham quan Suối Tiên. Các hoạt động này đều có kế hoạch và giám sát chặt chẽ.

Về vấn đề này, Hiệu trưởng một trường tiểu học tại phường Diên Hồng cho hay việc tổ chức hoạt động ngoại khoá luôn được trường cân nhắc kỹ lưỡng.

Định hướng chủ đạo là ưu tiên tổ chức tại trường như ngày hội, sinh hoạt câu lạc bộ. Khi ra ngoài, trường chỉ chọn các địa điểm an toàn như bảo tàng, di tích lịch sử, "địa chỉ đỏ" gắn với nội dung giáo dục địa phương. Qua đó, học sinh được quan sát, trải nghiệm thực tế để nâng cao hiệu quả học tập.

Đối với các hoạt động mang tính du lịch, vui chơi, trường định hướng để gia đình tự tổ chức nhằm thuận tiện trong quản lý. Trường hạn chế tối đa các hoạt động tiềm ẩn nguy cơ như bơi lội, tắm biển hoặc tham quan vùng sông nước khó kiểm soát.

Thay vào đó, trường tăng cường trải nghiệm tại chỗ như mời đơn vị phối hợp tổ chức làm bánh dân gian, đan lá dừa, trải nghiệm làng nghề. Những hoạt động này vừa đảm bảo an toàn, vừa giúp học sinh được thực hành thực tế ngay trong khuôn viên trường.

Tương tự, Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn, phường Xuân Hoà, các hoạt động ngoại khóa, học tập ngoài không gian lớp học được ưu tiên tổ chức tại các thiết chế văn hóa, lịch sử trên địa bàn phường, trung tâm thành phố, như tại bảo tàng, Thảo Cầm Viên, nhà văn hóa…

Đặc biệt, trường đẩy mạnh và phát triển mô hình giao lưu với các trường tiểu học trên địa bàn thành phố, vừa mở rộng và đổi mới không gian học tập, giao lưu cho học sinh, vừa gắn kết học sinh, phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo mục tiêu mà Chương trình GDPT 2018 đặt ra.