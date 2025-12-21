Phụ huynh nói về lịch nghỉ Tết Nguyên đán dự kiến 11 ngày của học sinh TP.HCM 21/12/2025 05:49

(PLO)- Nhiều phụ huynh ủng hộ lịch nghỉ Tết của con em vì khớp với thời gian nghỉ của người lao động. Tuy nhiên, không ít người bày tỏ sự hụt hẫng vì thời gian nghỉ ngắn hơn dự kiến ban đầu, gây khó khăn cho kế hoạch về quê.

Mới đây, PLO thông tin về lịch nghỉ Tết Nguyên đán dự kiến của học sinh TP.HCM. Theo đề xuất của Sở GD&ĐT TP.HCM tại cuộc họp báo ngày 18-12, học sinh sẽ nghỉ từ ngày 25 tháng Chạp (12-2) đến hết mùng 6 tháng Giêng (22-2).

Như vậy, nếu kế hoạch được UBND TP.HCM thông qua, học sinh sẽ nghỉ 11 ngày, tương đương năm ngoái. Tuy nhiên, số ngày nghỉ này ít hơn thông tin Sở GD&ĐT từng chia sẻ tại cuộc họp giao ban chuyên môn đầu năm.

Cô trò Trường THCS Tùng Thiện Vương, phường Phú Định trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Phù hợp với lịch làm việc của cha mẹ

Chị Hoàng Châu, phường Tam Bình cho rằng lịch nghỉ 11 ngày là hợp lý. Theo chị, thời gian này phù hợp với lịch làm việc của cha mẹ. Nếu con nghỉ quá sớm hoặc nghỉ quá dài, gia đình sẽ lúng túng trong việc tìm người trông trẻ.

Đồng tình với ý kiến này, chị Diệu Hiền chia sẻ: “Đa phần phụ huynh làm việc đến ngày 26, 27 tháng Chạp mới được nghỉ Tết. Tôi làm đến ngày 25 tháng Chạp. Nếu học sinh nghỉ từ ngày 22 như thông tin trước đó, những gia đình không có ông bà hỗ trợ sẽ rất khó khăn”.

Theo chị Hiền, Sở GD&ĐT đã căn cứ vào thời gian nghỉ của cha mẹ để có lịch trình phù hợp nhất. “Lịch nghỉ khó có thể đáp ứng tất cả mọi người, do đó mỗi gia đình cần tự cân đối, sắp xếp” - chị Hiền nói.

Gia đình chị Thanh Tú, phường Tân Thới Hiệp, thường xuyên về quê ăn Tết nên thường xin cho con nghỉ thêm. Chị Tú cho biết năm nào gia đình cũng về quê từ 23 tháng Chạp đến khoảng mùng 8 tháng Giêng để thuận tiện cho kế hoạch riêng.

Thay đổi kế hoạch về quê

Tuy nhiên, thời gian nghỉ Tết chỉ còn 11 ngày cũng khiến nhiều gia đình phải thay đổi kế hoạch. Chị Uyên Nguyễn, phường An Hội Đông, cho biết đầu tháng 9, Sở GD&ĐT thông tin sẽ tham mưu cho học sinh nghỉ khoảng hai tuần. Tuy nhiên, đề xuất mới nhất lại ngắn hơn khiến chị bị động.

Dự định về Nghệ An ăn Tết của gia đình chị Uyên hiện phải hủy bỏ.

“Ngày Tết, giá vé tàu xe đắt đỏ. Nếu nghỉ hai tuần, các con mới có đủ thời gian thăm ông bà và trải nghiệm Tết cổ truyền một cách trọn vẹn. Học sinh chỉ nghỉ 11 ngày thì gia đình rất khó sắp xếp để về quê nên chúng tôi quyết định ở lại TP, chờ đến kỳ nghỉ hè rồi về luôn” - chị Uyên bộc bạch.

Một phụ huynh khác bày tỏ mong muốn TP có quy định cứng lịch nghỉ ngay từ đầu năm học để phụ huynh chủ động mua vé tàu xe, tính toán kế hoạch. “TP.HCM đa phần là dân nhập cư. Tết là dịp sum họp nên tôi mong các con được nghỉ trọn hai tuần. Thời gian dài giúp việc đi lại đỡ cập rập, nhất là với những gia đình có quê nội, ngoại ở xa nhau” - phụ huynh này chia sẻ.

Về vấn đề này, ông Hồ Tân Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết khung kế hoạch năm học của Bộ GD&ĐT quy định rõ thời gian bắt đầu từ 5-9 và kết thúc vào 31-5, đảm bảo đủ 35 tuần thực dạy.

Do đó, lịch nghỉ Tết cũng phải căn cứ theo khung thời gian trên. Ngoài dịp nghỉ Tết cổ truyền, học sinh còn nhiều kỳ nghỉ lễ khác nên cần tính toán kỹ lưỡng. Sở GD&ĐT đã trình phương án nghỉ 11 ngày để UBND TP.HCM xem xét, quyết định.