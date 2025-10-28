TP.HCM: Sẽ huy động doanh nghiệp tham gia Quỹ đầu tư mạo hiểm đổi mới sáng tạo 28/10/2025 16:04

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ đóng vai trò “hub lõi” trong xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố, hướng tới hình thành Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM.

Ngày 28-10, đoàn công tác của UBND TP.HCM do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với ĐH Quốc gia TP.HCM nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, đồng thời bàn về định hướng hình thành HCMC Innovation Hub (Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM) đặt tại ĐH Quốc gia TP.HCM.

Tích hợp ba nguồn lực chiến lược

Tại đây, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết ĐH Quốc gia TP.HCM luôn xác định trách nhiệm đồng hành cùng thành phố trong các chương trình hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ.

Việc xây dựng HCMC Innovation Hub được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ, tích hợp ba nguồn lực chiến lược: Thể chế – tri thức – thị trường.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM thông tin tại buổi làm việc. Ảnh: MỘC MIÊN

Theo định hướng của ĐH Quốc gia TP.HCM, trung tâm sẽ được hình thành dựa trên mô hình “ba nhà – một tầm nhìn – một hành động”, với bốn nhóm giải pháp trọng tâm gồm: triển khai cơ chế thử nghiệm chính sách (sandbox); vận hành mô hình “ba nhà” đồng kiến tạo; thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao theo hình thức hợp tác công – tư; và vận hành mô hình “bốn nhà” (nhà nước – đại học – doanh nghiệp – cộng đồng) để bảo đảm sự liên kết bền vững.

Đại diện một số doanh nghiệp tham dự đánh giá cao định hướng trên và cho rằng việc hình thành trung tâm sẽ mang đến kênh hợp tác chiến lược, giúp hiện thực hóa liên kết giữa đại học và doanh nghiệp một cách thực chất.

Đồng thời, các doanh nghiệp đề xuất cần cơ chế chính sách minh bạch để khuyến khích đầu tư vào khoa học – công nghệ, đặc biệt là các lĩnh vực AI, STEM và bán dẫn; cùng với đó là những chương trình triển khai cụ thể như quỹ đầu tư mạo hiểm, sàn giao dịch công nghệ và chuỗi đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Đại diện lãnh đạo các trường ĐH thành viên nêu ý kiến. Ảnh: MỘC MIÊN

"Muốn đi xa phải đi cùng nhau"

Các sở, ngành TP.HCM cũng thống nhất ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ đóng vai trò “hub lõi” của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thành phố. Tại đây sẽ thí điểm những chính sách mới, trong đó có cơ chế “sản vật đồng đầu tư” do ĐH Quốc gia TP.HCM phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng.

Thành phố cũng xem xét xây dựng chính sách miễn học phí sau ĐH đối với các ngành trọng điểm như AI và bán dẫn nhằm thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định đây là bước đi quan trọng trong lộ trình xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo TP.HCM, góp phần đưa thành phố trở thành địa phương tiên phong về đổi mới sáng tạo.

Ông nhấn mạnh: “Một trung tâm đổi mới sáng tạo chỉ có thể phát huy hiệu quả khi hội tụ đủ bốn cực – nhà nước, trường đại học, doanh nghiệp và cộng đồng – cùng chung tầm nhìn và hành động. Muốn đi nhanh có thể đi một mình, nhưng muốn đi xa phải đi cùng nhau”.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết thành phố sẽ huy động doanh nghiệp tham gia Quỹ đầu tư mạo hiểm đổi mới sáng tạo mà ĐH Quốc gia TP.HCM đề xuất. Ảnh: MỘC MIÊN

Theo ông, các bên cần tận dụng thế mạnh của nhau để tạo sức mạnh tổng hợp, từ đó mang lại hiệu quả cao nhất trong phát triển khoa học – công nghệ và kinh tế tri thức cho TP.HCM và khu vực.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết thành phố sẽ huy động doanh nghiệp tham gia Quỹ đầu tư mạo hiểm đổi mới sáng tạo mà ĐH Quốc gia TP.HCM đề xuất, đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tại phường Đông Hòa và Linh Xuân.

“Khi người dân đã đồng thuận đến 70%, không có lý do gì để chậm trễ. Chúng ta phải mạnh dạn làm, không chần chừ, để sớm làm sạch mặt bằng, tạo điều kiện triển khai các dự án trọng điểm,” - Chủ tịch Nguyễn Văn Được nêu rõ.