Sinh viên, người lao động ở TP.HCM xếp hàng 'săn' việc làm tại hơn 30 doanh nghiệp 26/10/2025 18:37

(PLO)- Hàng ngàn sinh viên, người lao động đến trường ĐH Kinh tế (TP.HCM) để tìm kiếm cơ hội việc làm khi tham dự chuỗi ngày hội “Thực tập và Việc làm TP.HCM – UEH Career Fair 2025” đợt 2.

Ngày 26-10, hàng ngàn sinh viên, người lao động tại TP.HCM đã tham dự chuỗi ngày hội “Thực tập và Việc làm TP.HCM – UEH Career Fair 2025” đợt 2 do ĐH Kinh tế TP.HCM tổ chức.

Chuỗi ngày hội đã bắt đầu từ ngày 23-10, trực tiếp tại trường và trên cả các nền tảng trực tuyến của sự kiện. Hơn 30 doanh nghiệp lớn đã đến tận trường tham gia ngày hội, mang đến hơn 3.000 vị trí tuyển dụng trong các lĩnh vực ngân hàng – tài chính – bảo hiểm, chứng khoán, kế toán – kiểm toán, công nghệ – thương mại điện tử, logistics, bất động sản, xây dựng, sáng tạo – thiết kế,…

Ngày hội thu hút hơn 5.000 sinh viên và người lao động tại TP.HCM cùng các khu vực lân cận tham gia. Nhiều thời điểm, khu vực gian hàng doanh nghiệp, khu phỏng vấn thử và tư vấn nghề nghiệp đông kín người. Sinh viên chen chân để nộp hồ sơ ứng tuyển việc làm, nghe chia sẻ kinh nghiệm hoặc thử sức với các bài test tuyển dụng.

Khuôn viên ĐH Kinh tế TP.HCM phủ kín sinh viên, người lao động đến tìm việc làm

Cạnh đó, điểm nhấn của chuỗi ngày hội việc làm là cuộc thi “Chinh phục nhà tuyển dụng 2025” nhằm mang đến sân chơi học thuật cùng kiến thức và kỹ năng thực tiễn giúp sinh viên tự tin thể hiện năng lực và bản lĩnh cá nhân với các nhà tuyển dụng trước khi bước vào thị trường lao động.

Nhà tuyển dụng trực tiếp phỏng vấn các ứng viên ngay tại ngày hội. Ảnh: TK

Cuộc thi đã thu hút gần 700 thí sinh đăng ký tham dự. Các thí sinh đã trải qua năm vòng thi, được xây dựng tương ứng với các quy trình tuyển dụng thực tế tại doanh nghiệp. Riêng tại ngày hội, tốp 5 thí sinh có số điểm cao nhất qua 4 vòng lần lượt trình bày chiến lược quảng bá hoặc giải pháp cho doanh nghiệp, tham gia phần hỏi đáp, phản biện trực tiếp và xử lý tình huống giả định.

Theo TS. Đinh Công Khải, Phó Giám đốc ĐH Kinh tế TP.HCM, cuộc thi nhằm giúp cho sinh viên có cơ hội trải nghiệm quy trình tuyển dụng thực tế cho sinh viên, đồng hành cùng thế hệ tương lai trong hành trình hiểu rõ năng lực bản thân, xác định giá trị nghề nghiệp và rèn luyện phong thái chuyên nghiệp trong môi trường hiện đại.