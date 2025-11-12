Trường đại học y đầu tiên công bố phương án tuyển sinh năm 2026 12/11/2025 12:15

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa công bố thông tin tuyển sinh dự kiến hệ đại học chính quy năm 2026.

Theo đó, trường dự kiến tuyển sinh 13 ngành đào tạo trong năm 2026, tăng so với năm 2025. Trong đó, dự kiến mở thêm ngành kỹ thuật gây mê hồi sức và bổ sung chương trình y khoa tăng cường tiếng Anh, ngoài chương trình chuẩn hiện nay.

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 dự kiến tăng, sẽ được công bố sau.

Năm 2026, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến mở thêm ngành kỹ thuật gây mê hồi sức. Ảnh: P.ANH

Trường cho biết sẽ áp dụng ba phương thức tuyển sinh: Tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT và phương thức khác. Toán là môn bắt buộc trong tất cả tổ hợp xét tuyển, không áp dụng điểm chênh lệch giữa các tổ hợp. Đối với tổ hợp có môn tiếng Anh, thí sinh phải sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, không quy đổi từ chứng chỉ ngoại ngữ.

Được biết, đây là trường y đầu tiên trên cả nước công bố phương án tuyển sinh đại học dự kiến năm 2026.

Trước đó, năm 2025, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển hơn 1.900 sinh viên theo hai phương thức: Điểm thi tốt nghiệp THPT và tuyển thẳng. Trường xét tuyển 5 tổ hợp gồm B00 (Toán, Hóa, Sinh), B03 (Toán, Ngữ văn, Sinh), A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh) và B08 (Toán, Sinh, Anh).

Điểm chuẩn các ngành năm 2025 dao động từ 18 đến 25,55 điểm, cao nhất là ngành y khoa. Học phí khóa tuyển sinh 2025 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch từ 42,8 đến 55,2 triệu đồng/năm.