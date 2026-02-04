Kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM có thể diễn ra vào cuối tháng 5 04/02/2026 09:35

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM dự kiến sẽ tham mưu UBND TP.HCM phương án thi lớp 10 trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, có thể vào cuối tháng 5.

Liên quan đến kỳ thi lớp 10 năm nay tại TP.HCM, trao đổi với PLO vào sáng 4-2, một lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết hiện Giám đốc Sở đang chỉ đạo các phòng ban chuyên môn xây dựng kế hoạch chi tiết để trình UBND TP tham mưu phương án cuối cùng.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Tùng Thiện Vương, TP.HCM trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đáng chú ý, trước những băn khoăn của phụ huynh về việc kết thúc năm học từ cuối tháng 5 nhưng lịch thi dự kiến trước đó vào cuối tháng 6 là quá xa, gây áp lực chờ đợi cho học sinh, vị này cho hay kỳ thi vào lớp 10 dự kiến sẽ được tổ chức trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Cụ thể, lịch thi lớp 10 có thể rơi vào tầm cuối tháng 5. Vì thời điểm đó, học sinh đã kết thúc năm học.

Năm ngoái kỳ thi lớp 10 diễn ra vào ngày 6 và 7-6. Tuy nhiên, năm nay, Bộ GD&ĐT dự kiến sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT vào ngày 11 và 12-6. Do đó, nếu hai kỳ thi quá sát nhau sẽ rất khó cho công tác tổ chức thi của Sở GD&ĐT TP.HCM.

Trước đó, PLO có đăng thông tin, nhiều hiệu trưởng đề xuất kỳ thi lớp 10 diễn ra cuối tháng 5, ngay khi các em vừa kết thúc năm học. Vì như vậy phần nào giảm bớt áp lực cho thí sinh, học gì thi nấy.

"Điều này là hoàn toàn khả thi. Nếu đề thi khó thì điểm chuẩn đầu vào có thể giảm nhưng chất lượng học sinh trúng tuyển vào lớp 10 sẽ không thay đổi, bởi học sinh có năng lực tốt vẫn sẽ đạt kết quả cao” - Hiệu trưởng một trường THCS tại phường Gò Vấp chia sẻ.

Kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM sẽ gồm 3 môn Văn, Toán và Ngoại ngữ. Đối với học sinh thi chuyên sẽ thi thêm môn chuyên.

Đến thời điểm này theo ghi nhận của phóng viên đã có 18 địa phương công bố môn thứ 3 thi lớp 10. Đa số các tỉnh/thành chọn ngoại ngữ môn thứ 3, riêng Tuyên Quang thi Khoa học tự nhiên.