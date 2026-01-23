TP.HCM dự kiến thi lớp 10 cuối tháng 6: Nên kéo dài để ôn tập hay thi sớm giảm áp lực? 23/01/2026 14:02

(PLO)- Một bộ phận ủng hộ lùi tổ chức kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM vào cuối tháng 6 vì học sinh có thêm thời gian ôn tập, tuy nhiên ý kiến khác cho rằng nên thi sớm để tránh gây áp lực thêm cho các em.

Mới đây, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết đang xây dựng phương án tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 trình UBND TP phê duyệt.

Học sinh tham dự kỳ thi lớp 10 năm học 2025-2026. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trong đó, dự kiến kỳ thi lớp 10 diễn ra muộn hơn hai tuần so với năm ngoái. Lý do Bộ GD&ĐT dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT vào ngày 11 và 12-6. Điều này khiến lịch thi lớp 10 phải thay đổi so với mọi năm để đảm bảo công tác tổ chức.

Ủng hộ thi lớp 10 trễ

Học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ, phường Đông Hưng Thuận trong một giờ học. Ảnh: NQ

“Việc kỳ thi diễn ra muộn hơn đồng nghĩa con sẽ có thêm thời gian để ôn tập cũng tốt” - chị Mai Phương, một phụ huynh có con chuẩn bị thi lớp 10 nói. Theo chị, bản thân con chị và nhiều bạn học cũng không quá lo lắng về việc dời lịch thi.

Ở góc độ quản lý, ông Đinh Văn Trịnh, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hiền, phường Tân Thới Hiệp cho hay phương án này là phù hợp trong bối cảnh năm học có sự điều chỉnh.

“Việc lùi thời điểm diễn ra kỳ thi không tạo ra bất cập đáng kể. Đây là sự điều chỉnh cần thiết nhằm phù hợp với kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT. Trong điều kiện hai kỳ thi lớn không thể tổ chức quá gần nhau, việc sắp xếp lại thời gian thi lớp 10 là hợp lý” - ông Trịnh nói.

Theo ông Trịnh, học sinh sẽ có thêm thời gian để ôn tập, củng cố kiến thức, nâng cao chất lượng bài làm và có điều kiện nghỉ ngơi hợp lý hơn.

Đồng quan điểm, ông Trần Kim Luyện, Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Bàng, phường Chợ Lớn khẳng định học sinh sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị kỹ hơn cho kỳ thi.

Trường sẽ tổ chức ôn tập cho các em trong thời gian này. Theo quy định, việc ôn thi lớp 10 trong trường được phép và không thu tiền học sinh. Dù tháng 6 là thời gian nghỉ hè của giáo viên, trường vẫn có thể bố trí nghỉ bù vào thời điểm khác.

“Giáo viên tham gia luyện thi vẫn hưởng lương theo quy định của Nhà nước. Riêng tại TP.HCM, giáo viên còn được tính ngày công theo nghị quyết của HĐND thành phố, mức chi trả khá rõ ràng. Ngoài ra, nếu dạy vượt định mức thì vẫn được thanh toán tiền làm thêm giờ” - ông Luyện nói.

Sau khi nắm thông tin trên, Trường THCS Hồng Bàng đã chủ động xây dựng kế hoạch, thông báo sớm để giáo viên sắp xếp công việc cá nhân.

Lo tăng thêm áp lực cho học sinh

Một tiết học của học sinh lớp 9 Trường THCS Tùng Thiện Vương, phường Phú Định. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trái ngược, nhiều giáo viên bày tỏ lo ngại việc thi lớp 10 vào cuối tháng 6 khiến học sinh rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài.

Một nữ giáo viên chuyên dạy lớp 9 chia sẻ, học sinh kết thúc năm học trước 31-5. Nếu các em phải chờ đến cuối tháng 6 mới thi sẽ dẫn đến việc kéo dài thời gian ôn tập, gây mệt mỏi và có nguy cơ mai một kiến thức.

“Do đó, việc tổ chức kỳ thi vào đầu tháng 6 là phù hợp hơn, giúp học sinh thi ngay sau khi kết thúc năm học, giảm áp lực, tránh kéo dài và bảo đảm hiệu quả ôn tập”- giáo viên này nói.

Tương tự, một cô giáo dạy Văn tại phường An Hội Đông nói: “Kỳ thi lớp 10 nên tổ chức vào đầu tháng 6 là hợp lý. Kéo dài thời gian thi chỉ khiến các em và gia đình thêm lo lắng”.

Hơn nữa, học sinh lớp 9 đã chịu rất nhiều áp lực từ thi cử, chờ điểm, chọn trường mới. Nếu thi quá muộn, các em gần như không còn thời gian nghỉ hè để tái tạo năng lượng trước khi bước vào bậc học tiếp theo.

Ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú, cho hay trường đã ghi nhận nhiều băn khoăn từ phụ huynh và giáo viên.

Theo ông Cường, việc lùi thời điểm thi tạo áp lực tâm lý lớn do các em phải chờ đợi Bên cạnh đó, nếu không triển khai ôn tập, học sinh có nguy cơ bị mai một kiến thức. Nếu tổ chức cũng đặt ra nhiều khó khăn cho nhà trường, từ hình thức tổ chức đến vấn đề thu, chi.

Đồng tình với quan điểm trên, Hiệu trưởng một trường THCS tại phường Gò Vấp chia sẻ sự thay đổi này do Bộ GD&ĐT dự kiến dời lịch thi tốt nghiệp THPT sớm hơn. Việc hai kỳ thi lớn là thi lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT diễn ra sát nhau gây áp lực không nhỏ cho Sở GD&ĐT trong công tác tổ chức.

“Tôi đề xuất nên giữ lịch thi lớp 10 như các năm trước. Đồng thời, Bộ GD&ĐT cần tính toán lại phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT theo mốc thời gian cũ, khoảng ngày 26 và 27-6, nhằm tránh xáo trộn lịch học và thi cử. Hoặc trong điều kiện lịch thi của Bộ không đổi thì việc tổ chức thi lớp 10 vào cuối tháng 5 là hoàn toàn khả thi. Nếu đề thi khó thì điểm chuẩn đầu vào có thể giảm nhưng chất lượng học sinh trúng tuyển vào lớp 10 sẽ không thay đổi, bởi học sinh có năng lực tốt vẫn sẽ đạt kết quả cao”- vị này nói.

Cùng với TP.HCM, vào cuối tháng 11-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng dự kiến tổ chức kỳ thi lớp 10 vào cuối tháng 6.