TP.HCM dự kiến tổ chức thi lớp 10 vào cuối tháng 6 20/01/2026 15:54

(PLO)- Kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6, muộn hơn 2 tuần so với năm trước.

Ngày 20-1, theo một lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay dự kiến tổ chức vào ngày 11 và 12-6, sớm hơn 2 tuần so với các năm học trước đó.

Hiện Sở GD&ĐT đang xây dựng kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026-2027 để tham mưu cho UBND TP. Trong đó, dự kiến phương án tổ chức kỳ thi lớp 10 năm 2026 vào cuối tháng 6.

Thí sinh TP.HCM tham dự kỳ thi lớp 10 năm ngoái. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Năm nay, học sinh TP.HCM sẽ thi ba môn toán, văn, ngoại ngữ (chủ yếu tiếng Anh) để lấy điểm xét tuyển vào THPT công lập.

Nhóm có nguyện vọng vào trường chuyên sẽ làm bài thi môn chuyên tương ứng.

Ở một số khu vực đặc thù như xã đảo Thạnh An, đặc khu Côn Đảo, các trường có thể xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ.

Năm học 2025-2026, TP.HCM có 171.716 học sinh lớp 9. Sở GD&ĐT TP dự kiến sẽ huy động ít nhất 70% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục vào học lớp 10 THPT công lập trên địa bàn TP năm học 2026-2027 thông qua kỳ thi, tương đương ít nhất 120.000 học sinh tiếp tục học lớp 10 THPT.

Kỳ thi lớp 10 TP.HCM năm 2026 là kỳ thi đầu tiên của TP sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu và triển khai theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Sở GD&ĐT TP.HCM dự kiến sẽ kết hợp cả hình thức thi tuyển và xét tuyển trong kỳ tuyển sinh.