Vì sao Sơn La dừng phương án thi lớp 10 bằng bài thi tổ hợp? 17/01/2026 09:53

(PLO)- Theo Sở GD&ĐT Sơn La, việc lựa chọn bài thi tổ hợp để thực hiện ngay trong kỳ thi lớp 10 năm học 2026-2027 là chưa phù hợp trong thời điểm hiện nay.

Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La vừa ban hành văn bản tiếp thu ý kiến về việc tổ chức bài thi tổ hợp trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Học sinh Trường THPT chuyên Sơn La tại một hoạt động. Ảnh: FANPAGE TRƯỜNG

Qua tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và phụ huynh, đa số cho rằng bài thi tổ hợp là cần thiết. Hình thức này phù hợp với xu hướng đánh giá năng lực người học, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học toàn diện, tránh tình trạng học tủ, học lệch.

Tuy nhiên, việc thực hiện ngay trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 được đánh giá là chưa phù hợp. Địa phương cần lộ trình triển khai để các bên liên quan có đủ thời gian chuẩn bị tâm thế và kiến thức cần thiết.

Từ thực tế trên, Sở GD&ĐT chưa tham mưu UBND tỉnh tổ chức bài thi thứ ba theo hình thức tổ hợp trong kỳ thi lớp 10 năm nay. Sở sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh nội dung, đánh giá tác động để lựa chọn thời điểm triển khai phù hợp hơn.

Trước đó, phương án thi lớp 10 dự kiến của Sở GD&ĐT Sơn La ngoài hai môn Toán và Ngữ văn là bài tổ hợp gồm: Lịch sử - Địa lý, Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) và Tiếng Anh.

Đề thi tổ hợp dự kiến gồm 80 câu trắc nghiệm. Trong đó, Tiếng Anh chiếm 30 câu, các phân môn còn lại mỗi môn 10 câu. Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,125 điểm.

Sở GD&ĐT cho biết bài tổ hợp giúp kỳ thi ổn định, không phải thay đổi môn thi hằng năm, đồng thời giảm rủi ro cho thí sinh khi không phải "đánh cược" vào một môn thi duy nhất.

Đến thời điểm này, cả nước đã có 6 tỉnh, thành công bố môn thi thứ ba vào lớp 10, trong đó đa số chọn môn Ngoại ngữ. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các địa phương phải công bố môn thi thứ ba trước ngày 31-3 hằng năm.