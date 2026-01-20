Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia: Các trường không chuyên tại TP.HCM bứt phá 20/01/2026 11:38

(PLO)- TP.HCM dẫn đầu cả nước về số giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Bên cạnh sự áp đảo của các trường chuyên, mùa giải năm nay ghi nhận sự bứt phá từ nhiều trường THPT không chuyên trên địa bàn.

Bộ GD&ĐT đã công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026.

Học sinh TP.HCM tham dự đội tuyển học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026. Ảnh minh hoạ: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, TP.HCM đạt 288 giải, gồm 10 giải nhất, 68 giải nhì, 72 giải ba và 138 giải khuyến khích ở 12 bộ môn. Tiếp theo là tỉnh Ninh Bình (238 giải), Phú Thọ (229 giải), Hải Phòng (208 giải). Hà Nội mất vị trí đứng đầu, tụt xuống thứ 5 với 207 giải.

Trong đó, môn toán đạt 27 giải gồm 1 giải nhất, 7 giải nhì, 6 giải ba, 13 giải khuyến khích

Các bộ môn thuộc khoa học tự nhiên tiếp tục là thế mạnh của học sinh TP. Môn vật lý với 35 giải, gồm 8 giải nhì, 9 giải ba, 18 giải khuyến khích.

Tiếp đến môn hóa học với 34 giải, gồm 1 giải nhất, 8 giải nhì, 7 giải ba và 18 giải khuyến khích. Môn sinh học có 23 giải gồm 6 giải nhì, 6 giải ba và 11 giải khuyến khích. Môn tin học có 29 giải, trong đó có 4 giải nhất, 5 giải nhì và 20 giải khuyến khích.

Ở khối khoa học xã hội, môn ngữ văn có 21 giải, trong đó có 3 giải nhì, 6 giải ba và 12 giải khuyến khích. Môn lịch sử có 12 giải, gồm 3 giải nhì, 2 giải ba và 7 giải khuyến khích. Môn địa lý có 12 giải, gồm 1 giải ba và 11 giải khuyến khích.

Đáng chú ý, các môn ngoại ngữ, TP.HCM tiếp tục ghi dấu ấn với 90 giải. Cụ thể, tiếng Anh có 33 giải, gồm 4 giải nhất, 11 giải nhì và 18 giải khuyến khích. Môn tiếng Pháp đạt 22 giải, gồm 5 giải nhì, 6 giải ba, 11 giải khuyến khích.

Môn tiếng Trung có 15 giải, gồm 6 giải nhì, 5 giải ba và 4 giải khuyến khích. Môn tiếng Nhật có 18 giải, có 6 giải nhì, 4 giải ba và 8 giải khuyến khích.

Các trường THPT chuyên tiếp tục giữ vai trò chủ chốt trong kết quả thi học sinh giỏi quốc gia của TP. Trong đó, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong dẫn đầu với 154 giải, gồm 5 giải nhất (1 giải nhất môn toán, 1 giải nhất môn hóa học và 3 giải nhất môn tin học), 44 giải nhì, 39 giải ba và 65 giải khuyến khích.

Tiếp đến là Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa với 36 giải gồm 4 giải nhất, 9 giải nhì, 7 giải ba và 16 giải khuyến khích.

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đạt 34 giải gồm 6 giải nhì, 13 giải ba, 15 giải khuyến khích.

Trường THPT chuyên Hùng Vương gồm 1 giải nhất, 5 giải nhì, 8 giải ba và 14 giải khuyến khích.

Đáng chú ý, các trường THPT có điểm chuẩn vào lớp 10 thuộc tốp đầu của TP.HCM vẫn ghi dấu trong mùa giải. Cụ thể, THPT Nguyễn Thượng Hiền với 9 giải; THPT Gia Định với 8 giải; THPT Mạc Đĩnh Chi với 7 giải; THPT Nguyễn Hữu Huân 4 giải, THPT Lê Quý Đôn với 2 giải.

Đặc biệt, kết quả học sinh giỏi năm nay có sự góp mặt của nhiều trường THPT không chuyên, bao gồm: THPT Trần Văn Giàu với 1 giải ba; THPT Lương Thế Vinh, THPT Ngô Quyền mỗi trường 1 giải khuyến khích; Trường THPT Trưng Vương và Trung học Thực hành-ĐH Sư phạm TP.HCM ghi dấu với mỗi trường 2 giải khuyến khích.

Các trường làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh

Học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Ảnh: NN

Trao đổi về vấn đề trên, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho hay số học sinh đoạt giải đứng đầu cả nước cho thấy TP.HCM đang đi đúng hướng trong việc đầu tư, bồi dưỡng học sinh giỏi.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay, TP.HCM có 29 trường tham gia đội tuyển dự thi quốc gia gồm 4 trường chuyên, 4 trường có lớp chuyên và 21 trường THPT.

"Sự tham gia và đạt giải của học sinh không chuyên là do hoạt động phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh có năng lực nổi trội của các trường làm tốt" - ông Quốc nói.

Theo ông Quốc, thành tích dẫn đầu cả nước tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn, sự đầu tư bài bản cho các trường THPT chuyên và hiệu quả trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu ở nhiều lĩnh vực" - ông Quốc nói.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết thêm, ngoài môn tiếng Anh, các môn toán, lý, hoá, tin học đều đạt giải cao. Trong khi, hiện nay TP.HCM xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực tăng trưởng.

Điều này cho thấy giáo dục TP đi trước một bước trong việc chuẩn bị nhân lực cho tương lai phát triển của đô thị, chứng tỏ sự tương thích giữa định hướng đào tạo nguồn nhân lực và xu thế phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo của TP.HCM.