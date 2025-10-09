Quả bưởi của Việt Nam chính thức được xuất khẩu sang Úc 09/10/2025 14:10

(PLO)- Quả bưởi của Việt Nam là loại quả thứ 6 được phép vào Úc, sau thanh long, vải, nhãn, xoài và chanh leo.

Ngày 9-10, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ NN&MT) phối hợp với Đại sứ quán Úc tại Việt Nam tổ chức Lễ công bố xuất khẩu trái bưởi của Việt Nam sang Úc và trái việt quất của Úc sang Việt Nam.

Quả bưởi của Việt Nam được cấp 'visa' sang Úc

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Hoàng Trung cho biết bưởi là loại quả thứ 6 của Việt Nam được phép vào Úc. Trước đó, trái thanh long, vải, nhãn, xoài và chanh leo của Việt Nam đã được xuất khẩu sang nước này.

Theo Thứ trưởng, những năm gần đây, ngành hàng bưởi Việt Nam đã có bước tiến mạnh mẽ trong chuẩn hóa vùng trồng, sản xuất an toàn, truy xuất nguồn gốc, và áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến theo tiêu chuẩn VietGAP/GlobalGAP, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), bao trái và xử lý ra hoa trái vụ, đảm bảo chất lượng đồng đều và cung ứng gần như quanh năm.

Các tiêu chuẩn về kiểm dịch thực vật khác như xử lý chiếu xạ, cơ sở đóng gói cũng được các địa phương, doanh nghiệp chủ động đáp ứng.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung, Đại sứ Úc tại Việt Nam Gillian Bird và các đại biểu tại Lễ công bố xuất khẩu trái bưởi của Việt Nam sang Úc, sáng 9-10.

Theo số liệu của Bộ NN&MT, diện tích trồng bưởi ở nước ta ngày càng được mở rộng, từ 50.000 ha năm 2015 tăng lên hơn 100.000 ha vào năm 2025 với sản lượng đạt gần 1 triệu tấn mỗi năm. Kim ngạch xuất khẩu quả bưởi tươi đạt khoảng 60 triệu USD (năm 2024).

Đối với quả bưởi, chi phí sản xuất không quá cao, cho thu hoạch quanh năm, tạo lợi thế cạnh tranh xuất khẩu. Loại quả này của Việt Nam hiện đã có mặt tại 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Hoa Kỳ, Hàn Quốc, New Zealand... Đối với thị trường Úc, bắt đầu từ giữa năm 2023, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã nhận được thông báo từ DAFF về việc bắt đầu tiến hành phân tích nguy cơ dịch hại cho trái bưởi của Việt Nam.

Theo thỏa thuận, bưởi xuất khẩu từ Việt Nam sang Úc cần đáp ứng các điều kiện là bưởi tươi nguyên quả, không có hoặc có cuống cắt ngắn sát với phần vỏ quả. Các vùng trồng, cơ sở đóng gói trái bưởi trước khi xuất khẩu phải được cấp mã số. Bưởi xuất khẩu không bị nhiễm 19 loài sinh vật gây hại mà Úc cấm. Các lô hàng bưởi xuất khẩu phải tuân thủ yêu cầu về đóng gói, dán nhãn và bảo quản.

Các lô bưởi tươi xuất khẩu phải được chiếu xạ tại cơ sở chiếu xạ được Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phê duyệt ở liều tối thiểu 150 Gy. Làm thủ tục kiểm dịch thực vật các lô hàng bưởi tươi trước khi xuất khẩu và phải kiểm tra kiểm dịch thực vật tại cảng đến của Úc.

Việt quất Úc được cấp 'visa' vào thị trường Việt Nam

Trong khi đó, việt quất là loại quả thứ 7 của Úc được nhập khẩu vào Việt Nam, sau nho, cam, quýt, anh đào và đào, xuân đào. Việt quất Úc được biết đến là một trong những loại quả có chất lượng hàng đầu thế giới, giàu dinh dưỡng, được trồng trong điều kiện sinh thái trong lành, được kiểm soát nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn an toàn sinh học.

Quả việt quất Úc có thể được vận chuyển tới thị trường Việt Nam chỉ sau 24 giờ kể từ khi thu hoạch. Ảnh minh họa.

Đại sứ Úc tại Việt Nam Gillian Bird cho biết bà rất vui mừng được tham dự lễ công bố mở cửa thị trường cho quả bưởi Việt Nam sang Úc và quả việt quất Úc sang Việt Nam, một cột mốc quan trọng trong hợp tác nông nghiệp giữa hai nước.

Với khoảng cách địa lý không xa, quả việt quất Úc có thể được vận chuyển tới thị trường Việt Nam chỉ sau 24 giờ kể từ khi thu hoạch.

Đại sứ đánh giá cao nỗ lực hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Úc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, trong việc triển khai cơ chế hợp tác “2+2”, cho phép mỗi bên đồng thời mở cửa thị trường cho hai mặt hàng ưu tiên.

Bà tin tưởng cơ chế này sẽ tiếp tục mang lại nhiều thành tựu mới trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy thương mại nông sản và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.