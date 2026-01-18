Chậu bưởi Diễn trưng Tết 'khủng' xuất hiện tại TP.HCM 18/01/2026 19:45

(PLO)- Chậu bưởi Diễn dạng khóm, gồm bốn, năm cây lớn trồng chung trong chậu kích thước 1,6 - 2 mét, tàn ngang của cây rộng 4 mét, tổng chiều cao đạt 3,8 mét.

Thị trường cây kiểng, bonsai phục vụ Tết Nguyên đán đã được nhiều nhà vườn chuẩn bị từ tháng 11. Đặc biệt, các nhà vườn trên đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, đường Thành Thái phường Vườn Lài trở thành điểm đến quen thuộc cho người dân chọn bưởi Diễn trưng Tết, các loại hoa, cây kiểng.

Trong đó, các nhà vườn bán bưởi Diễn cho biết hiện nay đã có nhiều khách quen đặt hàng, tuy nhiên hàng đẹp về không nhiều, dù chi phí đầu vào tăng nhưng giá bán lẻ vẫn giữ ổn định.

Trao đổi với pv PLO, ông Cao Quang Hà, chủ vườn bưởi Thanh Giang cho biết, năm nay ông nhập về số lượng gấp đôi năm ngoái (từ 4 xe lên 8 xe). Tuy nhiên, bưởi đẹp trên thị trường đang khan hiếm do các vùng trồng bị ảnh hưởng bởi ngập lụt.

Bên cạnh nguồn cung giảm trong khi cầu vẫn có, chi phí vận chuyển tăng nhưng tại vườn của ông vẫn giữ ổn định như năm ngoái, dao động từ 3,5 triệu đến 4 triệu đồng/chậu thấp nhất.

Chậu bưởi Diễn 90 triệu đồng. Ảnh: TÚ UYÊN

Đặc biệt, vườn áp dụng chính sách thu hồi cây cũ và trừ chi phí cho khách khi mua cây mới. Cách làm này giúp khách vừa tiết kiệm chi phí, vừa giữ được giá ổn định nên vườn vẫn giữ được lượng khách quen lớn.

Đáng chú ý, năm nay tại vườn xuất hiện cây bưởi Diễn "khủng" có giá lên tới 90 triệu đồng/chậu. Theo chủ vườn, đây là hàng hiếm, cả vườn chỉ có đúng hai chậu.

Mô tả về tác phẩm này, ông Hà cho biết: "Chậu này là dạng khóm, gồm bốn, năm cây lớn trồng chung trong chậu kích thước 1,6 mét - 2 mét. Tàn ngang của cây rộng 4 mét, tổng chiều cao đạt 3,8 mét. Mỗi lần vận chuyển, hai chậu này chiếm gần hết một xe hàng. Hiện cả hai chậu đã có khách đặt mua".

Mỗi chậu có khoảng bốn, năm cây lớn trồng chung tạo nên tác phẩm độc đáo. Ảnh: TÚ UYÊN

Nhận định về thị trường sắp tới, ông Hà dự báo sản lượng bưởi đẹp đưa về TP.HCM năm nay giảm nhiều so với mọi năm. Vì vậy, nếu muốn có cây dáng đẹp, trái to trưng Tết khách hàng nên chủ động mua sớm thay vì chờ sát ngày như mọi năm", ông Hà khuyến cáo.

Bưởi đỏ tiến vua giá 8 triệu đồng/chậu bày bán trên đường Thành Thái của nhà vườn Bến Tre. Ảnh: TÚ UYÊN

Trong khi đó chủ vườn kiểng Ngọc Việt trên đường Mai Chí Thọ, chia sẻ: "Năm nay, nhà vườn tôi vẫn quyết định tăng sản lượng. Nếu năm ngoái vườn chỉ nhập hai container bưởi Diễn thì năm nay con số này là ba công.

Mỗi container khoảng 150 chậu bưởi, tổng số lượng bưởi cung ứng ra thị trường Tết năm nay khoảng 450 chậu. Hiện hai công hàng đầu tiên đưa về đã tiêu thụ được khoảng 50%.

Nguồn hàng chủ yếu được vận chuyển từ thủ phủ bưởi Văn Giang (Hưng Yên)".

Về giá cả, chủ vườn cho biết chi phí đầu vào năm nay tăng cao so với năm trước. Cụ thể, tiền vận chuyển mỗi container bưởi Diễn từ Bắc vào Nam đã tăng từ 30 triệu đồng lên 37 triệu đồng. Bên cạnh đó, các chi phí như nhân công chăm sóc, thuê cẩu bốc xếp cũng đồng loạt tăng cao.

"Mặc dù chi phí tăng nhưng chúng tôi vẫn nỗ lực giữ giá bán ổn định. Nếu tăng giá theo chi phí, khách quen sẽ rất khó chấp nhận", chủ vườn kiểng Ngọc Việt tâm sự.

Hiện tại, vườn đang cung cấp đa dạng loại hình từ chậu bưởi nhỏ giá khoảng 1,2 - 1,5 triệu đồng, chậu tầm trung 6 triệu đồng đến những gốc bưởi đại thụ có giá hàng chục triệu đồng.

Theo vị này, thông thường khách hàng là các công ty hoặc người chơi lâu năm sẽ đi mua bưởi Diễn từ sớm để chọn được cây ưng ý. Do đặc tính bưởi có thể chơi bền từ nay đến hết tháng Giêng nên việc mua sớm không ảnh hưởng đến chất lượng quả.

Dự kiến, các nhà vườn sẽ ngưng nhập hàng mới sau ngày rằm tháng Chạp để tập trung chăm sóc và phục vụ khách lẻ tại chỗ.