Tin vui cho doanh nghiệp xuất khẩu gỗ: Hoa Kỳ hoãn tăng thuế 02/01/2026 14:37

(PLO)- Hoa Kỳ quyết định hoãn việc tăng thuế đối với một số sản phẩm gỗ thành phẩm, gồm ghế bọc nệm, tủ bếp và tủ nhà tắm, từ ngày 1-1-2026 sang 1-1-2027.

Ngày 2-1, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương) cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa ký Tuyên bố điều chỉnh chính sách thuế nhập khẩu đối với gỗ, gỗ xẻ và các sản phẩm phái sinh từ gỗ vào Hoa Kỳ theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962.

Theo đó, Hoa Kỳ quyết định hoãn việc tăng thuế đối với một số sản phẩm gỗ thành phẩm, gồm ghế bọc nệm, tủ bếp và tủ nhà tắm, từ ngày 1-1-2026 sang 1-1-2027.

Trước đó, vào tháng 9-2025, Hoa Kỳ ban hành Tuyên bố 10976 quy định mức thuế 10% đối với gỗ nguyên liệu và 25% đối với các mặt hàng chế biến sâu. Từ đầu năm 2026, mức thuế với gỗ nguyên liệu tăng mạnh lên 30% và lên 50% với mặt hàng gỗ chế biến sâu. Do đó, việc lùi thời điểm áp dụng mức thuế cao hơn đồng nghĩa với việc các mức thuế hiện hành tiếp tục duy trì.

Với ngành gỗ Việt Nam, năm 2026 cần được nhìn nhận là một giai đoạn “tạm ổn nhưng chưa an toàn”. Ảnh minh hoạ: AH

“Về bản chất, cần khẳng định rõ đây không phải là việc hoãn áp thuế, mà chỉ là hoãn tăng thuế. Các sản phẩm gỗ nhập khẩu vào Hoa Kỳ vẫn chịu thuế theo Mục 232 ở mức 10% và 25%”, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài lưu ý.

Cơ quan này cũng cho biết quyết định này của Hoa Kỳ nhằm tạo dư địa cho các cuộc đàm phán thương mại đang triển khai, đồng thời phục vụ mục tiêu bảo đảm an ninh kinh tế và ổn định chuỗi cung ứng.

Mức thuế điều chỉnh trong tương lai sẽ phụ thuộc trực tiếp vào kết quả đàm phán, cho thấy thuế quan tiếp tục được sử dụng như một công cụ thương lượng chiến lược, thay vì chỉ là biện pháp bảo hộ đơn thuần.

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam sang Hoa Kỳ vẫn duy trì đà tăng tích cực trong năm 2025. Theo số liệu 9 tháng năm 2025 của Hoa Kỳ, kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ nội thất của Việt Nam đạt khoảng 10 tỉ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024 và chiếm khoảng 21% tổng nhập khẩu của Hoa Kỳ đối với nhóm hàng này .

Vì vậy, việc tránh được cú sốc thuế ngay từ đầu năm giúp doanh nghiệp duy trì đơn hàng, ổn định giá bán và có thêm thời gian điều chỉnh chiến lược thị trường.

Ngoài ra, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, cũng cho biết quyết định hoãn tăng thuế này không liên quan đến các phán quyết cuối cùng của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ về Sắc lệnh thuế đối ứng. Dự kiến Tòa án Tối cao sẽ ban hành trong những tuần tới.

Trong trung hạn, bức tranh vẫn tiềm ẩn rủi ro. Với ngành gỗ Việt Nam, năm 2026 cần được nhìn nhận là một giai đoạn “tạm ổn nhưng chưa an toàn”, đòi hỏi theo dõi sát chính sách, chủ động đối thoại với phía Hoa Kỳ và chuẩn bị các kịch bản ứng phó trong dài hạn.