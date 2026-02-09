Phát hiện kho linh kiện điện thoại giả mạo nhãn hiệu trị giá hơn 1 tỉ đồng 09/02/2026 14:11

(PLO)- Quản lý thị trường TP.HCM phát hiện kho linh kiện điện thoại gồm hơn 26.000 sản phẩm là hàng giả mạo nhãn hiệu nước ngoài, không có hồ sơ công bố chất lượng, không đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Theo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM, thực hiện cao điểm kiểm tra dịp cuối năm, Đội trưởng Đội QLTT số 6 đã quyết định kiểm tra đột xuất một điểm kinh doanh tại phường Bình Phú. Đơn vị đã phối hợp với Công an phường Bình Phú và huy động toàn bộ kiểm soát viên để thực hiện nhiệm vụ.

​Tại thời điểm kiểm tra, kho đang chứa trữ lượng lớn hàng hóa gồm: pin điện thoại, đèn trang trí, kính cường lực, quạt cầm tay, chân máy, dây sạc, cốc sạc... Tổng số lượng lên đến gần 26.200 đơn vị sản phẩm, trị giá hơn 1 tỉ đồng.

​Chủ kho hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Đồng thời, cơ sở cũng không có tài liệu chứng minh chất lượng hàng hóa.

​Đáng chú ý, điểm kinh doanh này không treo biển hiệu và thường xuyên đóng cửa nên quá trình giám sát, theo dõi mất rất nhiều thời gian.

Toàn bộ hàng hóa không có hồ sơ công bố chất lượng, không đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Ảnh: Chi cục QLTT TP.HCM

Kết quả xác minh cho thấy toàn bộ số hàng trên là hàng giả mạo nhãn hiệu nước ngoài. Hàng hóa không có hồ sơ công bố chất lượng, không đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

​Sau khi có kết quả kiểm tra, xác minh, Đội QLTT số 6 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc và đề xuất Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP.HCM ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp vi phạm với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính là 225.500.000 đồng.

​Các hành vi vi phạm gồm: Không gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính; không niêm yết giá hàng hóa; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; kinh doanh hàng hóa nhập lậu và trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

​Toàn bộ tang vật vi phạm đã được tiêu hủy bằng hình thức đốt cháy, sau đó thu gom xử lý để đảm bảo vệ sinh môi trường.

​Đội QLTT số 6 tiếp tục theo sát, yêu cầu doanh nghiệp nghiêm túc thi hành nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính vào kho bạc Nhà nước theo quy định.